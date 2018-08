Renuncia fiscal ministerial Norberto Ontiveros

PERLA SÁNCHEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Norberto Ontiveros Lesa, quien se desempeñó como fiscal ministerial en la pasada administración estatal y parte de ésta, renunció a su puesto en la Fiscalía General del Estado (FGE), no obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer quién lo sustituirá.

De acuerdo a lo que manifestó, su renuncia será efectiva a partir del próximo 15 de agosto, por lo que se encuentra en el proceso de entrega-recepción.

Indicó que su renuncia obedece al cambio de administración, no obstante, no especificó si seguirá al frente de la función pública en otro puesto.

"Desde luego cuando llega un nuevo titular, es natural que traiga su equipo y ese fue el motivo. No me queda otra opción que presentar la renuncia, pero me voy con la satisfacción de haber cumplido", dijo.

Aseguró que su renuncia no obedece a ningún problema laboral y al contrario de ello, todo queda en orden para la llegada del próximo titular.

El fiscal ministerial dijo desconocer si ocupará un nuevo puesto en la función pública, pues la decisión del cambio es reciente.

Norberto Ontiveros estuvo a cargo de la Subprocuraduría Ministerial en la pasada administración, antes del cambio de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante los seis meses de esta administración se encargó de la Fiscalía Ministerial de la FGE.

Por otro lado, estuvo 25 años al frente del servicio público en puestos como la Secretaría del Ministerio Público, en la Dirección General de Control y Procesos, en los Juzgados Penales, en la Coordinación de Homicidios, entre otros.

