Estamos tristes pero tranquilos, dice Siboldi

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Amargo sabor de boca dejó el empate de sus Guerreros del Santos Laguna a Robert Dante Siboldi, quien anoche compareció ante los medios de comunicación tras el partido ante Celaya.

El estratega realizó su análisis del encuentro y otorgó mérito a los visitantes, aunque entendió los abucheos de los aficionados al no poder obtener la victoria frente al equipo del Ascenso MX: "era un partido muy complicado porque Celaya tiene buenos jugadores, es un buen rival, tiene un buen entrenador que también sabe jugar esta clase de partidos. No hay disculpas, es lógico, es entendible que la gente que vino, la afición que vino a ver el partido se vaya decepcionada por no haber conseguido el triunfo, pero hicimos todo lo posible en pro de buscar y conseguir el resultado", analizó.

Dentro del resultado que no esperaba, Siboldi celebró el debut del canterano Jorge González y la actuación de Jesús Ocejo, quien va adquiriendo experiencia: "me deja por un lado tranquilo en el sentido de que por ejemplo con Ocejo y con González, van a estar adquiriendo experiencia, los que tienen menos participación van a estar adquiriendo ritmo, eso es lo que más importa, me hubiera gustado ganar, eso sin duda, pero por momentos tuvimos más la pelota, por lapsos ellos fueron mejores, quizá nos faltó ser intensos pero estamos trabajando en eso e iremos mejorando en la medida que tengamos más entrenamientos, estamos tristes, pero tranquilos", sentenció.

En cuanto a la actuación del ecuatoriano Ayrton Preciado, quien anotó su primer gol con Santos, Robert opinó: "me gustó, él va agarrando ritmo, ya entró el otro día 12 minutos, ahora todo el partido y de a poquito se va a ir adaptando a lo que es el futbol mexicano, aunque sea contra un equipo de Liga de Ascenso, pero se va adaptando porque hasta la pelota es diferente a la que usan en Ecuador, el bote, el campo, la dinámica del futbol mexicano, es lo que necesitan, jugar, tener partidos para agarrar ritmo y condición física".

No ha sido el mejor inicio en Copa MX con sólo un punto de 6 posibles, eso lo tiene claro el estratega Albiverde, quien buscará revertir la situación en breve: "empezamos con una derrota y luego un empate en casa, no es nada favorable, pero mientras haya posibilidades vamos a seguir peleando por conseguir puntos y sacar los triunfos que necesitemos para seguir adelante", finalizó.

Contento por el punto obtenido en la casa del campeón, más aún porque su equipo mostró una cara diferente a la que había dado en partidos anteriores, se mostró anoche Enrique Maximiliano Meza, tras el empate de sus Toros del Celaya ante Santos Laguna.

El estratega de los Cajeteros hizo su análisis del encuentro y aseguró que superaron a los Guerreros durante pasajes del encuentro: "creo que hicimos un partido bastante digno en todos los aspectos, la verdad que por momentos grandes del partido fuimos mejores que Santos, mostramos personalidad para jugar y efectivamente fuimos un equipo intenso, que no dejó jugar a Santos, por ahí al final podíamos haber hecho algo más, creo que por ahí nos merecíamos algo más, pero bueno, esto es futbol y las cosas son así, no veníamos bien en la liga y esto nos inyecta un poco de ánimo para seguir adelante".

Con 2 derrotas y un empate en el Ascenso MX, el resultado le viene muy bien al equipo de Celaya, por lo que su entrenador resaltó el buen ánimo que puede generar esta actuación, que buscará redondear la próxima semana en la revancha ante Santos: "el miércoles volvemos a jugar en nuestra casa y ahí nos tenemos que hacer fuertes con nuestra gente para aspirar a un segundo lugar que nos permita jugar otra clasificación. Este resultado nos cae muy bien porque no veníamos pasando por un buen momento, no hemos ganado pero esto es una inyección anímica para el equipo y estoy seguro que de aquí en adelante va a ser otra cosa", culminó.

A pesar del resultado, Robert Dante Siboldi, técnico de Santos, destacó el debut del lagunero Jorge González y la actuación del juvenil Jesús Ocejo. (Fotografía de Jesús Galindo)

