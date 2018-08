Asume Duque el mando de Colombia

FUE UNA CEREMONIA SIN PRECEDENTES POR SU DIVERSIDAD Y COLORIDO

El abogado Iván Duque asumió ayer como presidente de Colombia para el período 2018-2022 en una tarde borrascosa que interrumpió por momentos el acto celebrado en la Plaza de Bolívar, en el Centro de Bogotá, adornado con una muestra del folclor nacional.

Pasadas las 15.00 hora local se dio inicio a la investidura, una ceremonia sin precedentes por su diversidad y colorido, bajo un cielo gris que amenazó a lo largo de la ceremonia con dejar caer un aguacero.

Duque, de 42 años, y que sucede en el cargo a Juan Manuel Santos, caminó desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en dirección a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa, María Juliana Ruiz, y sus pequeños hijos Luciana, Eloísa y Matías.

El presidente, del partido uribista Centro Democrático, lució un traje oscuro, del diseñador colombiano Ricardo Pava, mientras su esposa tuvo uno de color beige creado por la diseñadora Silvia Tcherassi.

El recorrido se realizó sobre una alfombra azul en la que la familia presidencial estuvo precedida por una banda de gaiteros de la Armada colombiana.

Frente al Capitolio Nacional, de cuyas columnas colgaban seis banderas de Colombia, una de las cuales fue arrancada por el viento, Duque juró como presidente en una tarima adornada con 15.000 flores sembradas en la sabana de Bogotá y el departamento de Antioquia (noroeste) y con el que se buscó homenajear la riqueza de flora del país.

Después de jurar que cumplirá la Constitución y las leyes de Colombia, el nuevo jefe de Estado tomó el juramento a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, primera mujer en ocupar ese cargo en el país.

Los cerca de 4,000 asistentes fueron ubicados en 32 bloques de sillas, cada uno de ellos identificado con los nombres de los departamentos colombianos.

Entre ellos estaban los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; Chile, Sebastián Piñera; Ecuador, Lenín Moreno, y Panamá, Juan Carlos Varela.

También los de Argentina, Mauricio Macri; Bolivia, Evo Morales; República Dominicana, Danilo Medina; Costa Rica, Carlos Alvarado; Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández.

Otros invitados fueron los exgobernantes Alan García (Perú) y Ricardo Lagos (Chile); el expresidente del Gobierno español Felipe González; y la vicepresidenta y el canciller de Paraguay, Alicia Pucheta de Correa y Eladio Loizaga, respectivamente, así como miembros de organismos internacionales.

España estuvo representada por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, y también asistió el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Debido a la lluvia que por momentos amenazaba con tormenta, los asistentes tuvieron que usar los paraguas blancos distribuidos por el Gobierno colombiano y que fueron zarandeados por ráfagas de viento.

El acto comenzó con un desfile de 55 miembros de las diferentes unidades militares colombianas, así como de la Policía Nacional junto con mujeres que lucieron trajes típicos de las distintas regiones del país.

Los asistentes presenciaron posteriormente un homenaje a la cultura nacional del que hicieron parte cuatro grupos que mostraron lo mejor de la salsa y otros ritmos típicos.

El quinteto Pazcífico, considerado embajador de la música negra, fue el primero en intervenir, seguido de 15 de los más de 200 artistas que integran Delirio, el espectáculo de salsa más grande del mundo y oriundo de Cali, en el suroeste del país.

Posteriormente, 55 integrantes de la Fundación Nacional Batuta, que trabaja con menores de edad en zonas vulnerables de 111 municipios, apareció con sus instrumentistas y coristas para dar a conocer cómo dichos lugares han logrado transformarse gracias a la música.

"La pollera colorá", "Mi Buenaventura" y "Carmentea", tres de las más conocidas canciones de la música popular colombiana, sonaron en el lugar mientras 60 artistas del Ballet Nacional, luciendo trajes con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana, hacían su intervención entre el público.

A las 17.00 hora local y después de pronunciar su primer discurso presidencial, Duque recibió honores de las Fuerzas Armadas,mientras aviones militares hacían una revista aérea y algunos invitados le deseaban "suerte en su mandato".

Después, el nuevo presidente caminó junto con su familia hasta la Casa de Nariño, trayecto en el que la más pequeña de sus hijos saltó al son de la banda marcial.

En la sede del Ejecutivo Duque fue recibido por Santos quien estaba en compañía de Esteban y María Antonia, dos de sus hijos, y de su esposa, María Clemencia Rodríguez, quien simbólicamente volvió a vestir el traje blanco que lució en 2016 en Oslo en la ceremonia en que su marido recibió el Premio Nobel de la Paz.

IVáN DUQUE

Polémica por discurso

Del jefe del Senado

El discurso del presidente del Senado de Colombia, Ernesto Macías, durante la ceremonia de investidura de Iván Duque causó polémica en el país por su contenido crítico con el exmandatario Juan Manuel Santos y por la contradicción que supone frente al llamado a la unidad hecho por el nuevo jefe de Estado.

Macías habló por casi treinta minutos tras tomar el juramento de Duque e imponerle la banda con los colores de la bandera nacional, tiempo que aprovechó para juzgar las políticas de Santos, elogiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, por último, felicitar a Duque.

"Llega Usted a la Casa de Nariño como uno de los mandatarios más jóvenes de la historia de Colombia y, en particular, como el primer presidente de la República del Centro Democrático, el partido político más joven de la existencia de nuestra República, el partido ideado y creado por uno de los hombres más grandes de la política colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez", inició Macías.

Tras esto, el congresista se despachó en críticas contra la administración de Santos (2010-2018), de quien dijo que dejó las cifras "más preocupantes de la historia" del país en el ámbito social, económico e institucional.

"Hoy, presidente Duque, recibe usted un país atemorizado porque regresaron los crímenes a uniformados de la Fuerza Pública, reaparecieron los secuestros y creció la extorsión, la cual aumentó sólo en el año 2017 en el 295 % frente al año 2010", apuntó.

Ap

Invita a construir un 'Pacto por Colombia'

El nuevo presidente de Colombia para el período 2018-2022, Iván Duque, invitó a todos los sectores políticos y sociales a construir un "Pacto por Colombia", para que por encima de las diferencias primen los aspectos que "nos unen".

"Somos y hemos sido como país la base para construir un mejor futuro. Ser honestos: saber llamar las cosas por su nombre y abordar los retos con optimismo y compromiso, es lo que tenemos qué hacer", señaló Duque en su primer discurso como jefe de Estado de Colombia.

Agregó que este pacto "debe ser nuestra meta para los próximos años. Los invito a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen".

"No se trata de pensar igual, no se trata de unanimismos, no se trata de eludir las sanas discrepancias de ideas que enriquecen la democracia. Se trata de ser capaces de darle vida a los consensos necesarios para que seamos una nación grande, sólida y segura", apuntó.

Duque subrayó que quiere "ser el presidente que forje y logre esos acuerdos pensando en lo que necesita Colombia sin caer en la tentación del aplauso transitorio".

"Esa es la base de pensar en un Acuerdo por la Legalidad. Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos", subrayó.

Por el respeto a Colombia y "por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación".

"Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios, y que no serán agredidas por la impunidad", enfatizó.

