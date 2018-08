Serena Williams abandona las canchas por depresión postparto

CIUDAD DE MÉXICO.-

Serena Williams tomó su cuenta de Instagram para sincerarse con sus seguidores y exponer los motivos que la han orillado a tomar la decisión de abandonar sus actividades deportivas luego de sufrir una dura derrota la semana pasada en el torneo de San José.

Revelando lo complicado que le ha sido adaptarse a su nueva vida como madre de la pequeña Alexis Olympia Ohanian Jr., quien nació en septiembre pasado, la tenista de 36 años confesó que padece depresión postparto.

“La semana pasada no fue fácil para mí. No sólo estaba aceptando cosas difíciles, simplemente estaba en un caos. En su mayoría era porque no me sentía una buena madre. Leí varios artículos que decían que las emociones postparto pueden durar hasta tres años si no se tratan. Hablando con mi madre, mis hermanas y amigos entendí mis sentimientos eran normales. Saber que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé. Todos hemos estado allí, trabajo mucho para tratar de ser la mejor atleta que puedo. Sin embargo, eso significa que, aunque he estado con ella todos los días de su vida no lo he hecho todo lo que me gustaría. La mayoría de las madres que lidian con lo mismo, encontrando un equilibrio. Son las verdaderas heroínas”, confesó Williams.

No obstante, la ganadora de 23 Grand Slam terminó su confidencia brindando un mensaje de aliento a sus seguidores y expresó: “Estoy aquí para deciros: si tenéis un día o una semana difícil. Está bien. ¡Yo también! Siempre hay un mañana”.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo se retirará Serena de las competencias deportivas.





