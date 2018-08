Revelan intimidación al fotografiar a Angélica Rivera en París

TORREÓN, COAH.-

El día de ayer, luego de que fueran publicadas las fotografías en donde aparece Angélica Rivera comiendo junto a sus hijas en una zona exclusiva de París, el reportero Francisco Cobos reveló lo que sucedió tras intentar acercarse a saludar a la Primera Dama cuando tomó dichas instantáneas.

“Estoy en un barrio cerca de los Campos Elíseos, aquí en París, Francia, ando de vacaciones. Paseando por aquí no saben a quién me encontré a Angélica Rivera, “la Gaviota”, la Primera Dama de México. Yo creo que anda de vacaciones con sus hijas. Me voy a acercar a ver qué es lo que pasa, ¿ok?”, menciona Francisco al inicio de un video compartido a través de su cuenta de Facebook, en donde se percibe que camina en rumbo al restaurante L’Avenue.

El video es interrumpido y aparecen un texto en que se se lee:

“No me permitieron acercarnos para grabar un saludo de la Primera Dama de México, Angélica Rivera. Me interceptaron e intentaron decomisar el teléfono celular. En el forcejeo lograron borrar algunas imágenes y amenazaron con llevarme detenido”, compartió Cobos durante el video, en el que además muestra una segunda grabación en el que su hija de 15 años, quien estaba escondida tras los arbustos, logró captar el momento en el que él fue interceptado por dos sujetos que se identificaron como supuestos militares mexicanos.

“Afortunadamente, además del video que grabé, hay otro que grabó mi hija Natalia con su teléfono celular y aquí lo tenemos.”

En el video grabado por la hija de Cobos, se puede apreciar la presencia de las tres hijas de la Primera Dama dentro del restaurante, mientras que frente a ellas, en la calle, los presuntos militares dialogan, forcejean e impiden que el reportero las grabe, mientras él saluda a Rivera y ella le responde, luego fue retirado del lugar.

“Todo terminó luego de un rato de jaloneos, cuando les dije que no tenían jurisdicción en Francia, que podían llamar a la Policía. Y que la calle era un lugar libre en un país en donde también hay libertad de expresión. Uno de los supuestos militares mexicanos, nos siguió durante cuatro cuadras y nos pidió de nuevo que borráramos todo lo que habíamos grabado.”, relata el fotógrafo reportero.

Por último, Francisco Cobos aseguró que se encuentra bien tras ser perseguido por uno de los escoltas de Rivera durante algunas cuadras, y que por ahora prefiere olvidar “el trago amargo” y continuar con sus vacaciones.

Este es el video que compartió Cobos:

El reportero Francisco Cobos reveló lo que sucedió tras intentar acercarse a saludar a la Primera Dama cuando tomó dichas instantáneas. (ESPECIAL)

