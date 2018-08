Mantiene México postura en TLCAN

'NO HEMOS ACEPTADO LA REGLA DE ORIGEN AUTOMOTRIZ', ACLARAN

- México sigue sin aceptar la regla de origen automotriz de 75 por ciento, como lo propuso su contraparte de Estados Unidos, para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmaron los negociadores del gobierno federal.

"Todos los temas de la negociación en materia automotriz siguen siendo discutidos; no hay ningún acuerdo en esos rubros todavía", argumentó Kenneth Smith, jefe negociador técnico por parte de México en el acuerdo comercial trilateral.

Smith apuntó que si bien las conversaciones continúan para alcanzar un acuerdo en principio en el tema automotriz y otros, todavía hace falta la integración de Canadá en las reuniones ministeriales, pues la canciller Chrystia Freeland estuvo ausente durante las dos semanas anteriores.

Al concluir la entrega de reconocimientos del Diplomado "Guillermo Aguilar Álvarez" sobre Negociaciones Comerciales Internacionales, realizada en el Colegio de México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, comentó a su vez que la propuesta mexicana de la industria automotriz sigue sobre la mesa de negociaciones y se analiza todavía la propuesta estadounidense. El análisis se realiza en función del diálogo que existe entre los representantes del sector privado de nuestro país, apuntó.

"Pero sí quiero remarcar que todo el acuerdo aterriza conjuntamente. Nada está acordado hasta que esté acordado", argumentó el funcionario federal, quien acentuó que la intención es dar certidumbre a los inversionistas del sector automotriz.

Guajardo Villarreal mencionó que la delegación mexicana volverá a mediados de esta semana a Washington D.C. para seguir con la negociación con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Confió en que la canciller canadiense se pueda incorporar a las pláticas, pero -aclaró- será conforme se avancen en los temas de interés y, con ello, tome una ruta la reunión trilateral.

Archivo

Respalda Seade a actual negociación

Jesús Seade, encargado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) del equipo de Andrés Manuel López Obrador, afirmó que lo correcto es que el acuerdo comercial se firme por el gobierno mexicano actual.

En entrevista en la casa de transición, el encargado de la renegociación por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, quien desde este lunes se integra al equipo de trabajo de planeación del TLC, detalló que en dos semanas podría quedar firmado el TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

"Lo correcto, si se logra concluir, es que lo firmen las autoridades actuales. Estamos tratando de terminar en dos o tres semanas para que se pueda firmar para el primero de diciembre, bueno antes", expuso. Seade aclaró que ningún tema en particular atora la renegociación, sólo que están entrando a los puntos que no se han manejado, lo cual lo hace complicado. "Está complicado, son temas muy importantes. Cada vez estamos más cerca y al mismo tiempo enfrentando la realidad de los temas que no se han manejado", indicó.

Se integra. Jesús Seade, representante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Más de Finanzas

... Anterior Siguiente ...

- IMP