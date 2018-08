Hospitalizan a Pink por virus

AGENCIAS

Sydney, Australia.- Pink fue admitida a un hospital en Sydney ayer lunes con un virus que la obligó a posponer un segundo concierto en la ciudad, dijo la promotora de la estrella pop.

El primer concierto de su gira mundial Beautiful Trauma en Sydney estaba previsto para el viernes pasado, pero la cantante lo tuvo que cancelar por órdenes médicas.

El sábado por la noche tuvo que esforzarse para terminar su actuación.

La promotora Live Nation tuiteó que Pink ingresó a un hospital el domingo con deshidratación y luego fue dada de alta, pero volvió a ser admitida y le diagnosticaron un virus gástrico horas antes de su concierto del lunes.

"Pink pasará la noche en el hospital, siguiendo su tratamiento y recuperación", dice el tuit que ha sido compartido por muchos de los seguidores de la artista.

Se espera que los organizadores reprogramen tanto el concierto del viernes como el del lunes.

El tramo australiano de la gira de Pink comenzó el 4 de julio y terminará el 26 de agosto.

El último tour de Pink en Australia fue en 2013, cuando dio 46 conciertos como parte de la gira mundial Truth About Love.

Ante la insistencia de los fans por saber qué pasará con los conciertos, Live Nation puso otro tuit en el que comentó que todavía no podían dar una actualización en torno a la salud de la intérprete y los espectáculos.

"Se realizará un nuevo anuncio cuando haya noticias nuevas", posteó.

El pasado 24 de julio, Pink dio a conocer en Youtube el video de su más reciente sencillo de nombre Secrets. El clip lleva más de dos millones de visualizaciones.

La cantante ha conocido el éxito internacional gracias a temas comol Beautiful Trama, Get the Party Started, Don't Let Me Get Me y Just Like a Pill.

Pink creció en Doylestown, donde asistió a la Kutz Elementary School y a Lenape Middle School.

Archivo

Salud. La cantante se vio obligada a posponer un segundo concierto en Sydney, luego de padecer un virus gástrico.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP