Demi reaparece en redes tras sobredosis

Ciudad de méxico.- Casi dos semanas después de haber sido hospitalizada por una sobredosis, la cantante Demi Lovato reapareció en redes sociales para compartir un mensaje.

En su cuenta de Instagram publicó un texto en donde dijo que nunca ha ocultado lo que ha enfrentado con las adicciones.

"Lo que he aprendido es que la enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y no he hecho aún".

Demi agradeció a Dios por mantenerla con vida, a sus fans por su amor, oraciones, pensamientos positivos y apoyo, que le han permitido atravesar esta etapa.

"Quiero agradecer a mi familia, mi equipo y al staff del centro Cedars-Sinai quienes han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría aquí escribiendo esta carta para todos ustedes", añadió.

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en el camino de recuperación. El amor que me han mostrado nunca será olvidado y espero el día en que pueda decir que estoy del otro lado. Seguiré peleando", finalizó.

La mañana del martes 24 de julio, Demi Lovato fue encontrada inconsciente en su cama, luego de una noche de fiesta.

La cantante estadounidense Demi Lovato aceptó ir a rehabilitación y ya ha hecho los trámites necesarios para esto, luego de haber sido hospitalizada recientemente por una supuesta sobredosis de drogas.

Agradecimiento. La cantante escribió un mensaje a sus seguidores para agradecer el apoyo y anunciar que se rehabilitará.

