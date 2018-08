Gastan más en publicidad que en obras

TORREÓN, COAH.-

El gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha gastado más en publicidad que en infraestructura durante el primer semestre del año, pues mientras se tiene un avance del 90 por ciento del presupuesto ejercido para publicidad, apenas es del 10 por ciento en términos de inversión pública.

Esto de acuerdo al avance de gestión financiera al segundo trimestre 2018 que presenta el gobierno estatal. De enero a junio se gastó 466 millones de pesos en publicidad, es decir, se han gastado más de un millón de pesos en este tema, por día.

"En publicidad se aprobó un gasto, a principio de año, de 518 millones de pesos y, al cierre del segundo trimestre, encontramos que se han ejercido 466 millones, un 90 por ciento de lo aprobado, y mucho más de lo que se ha invertido en obra pública", explicó Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna.

Por el contrario, la inversión pública ha sido relegada y apenas reporta un avance del 10 por ciento, 439 millones de pesos de los 4 mil 545 que autorizó el Congreso estatal para este año.

"¿Qué se está publicitando? ¿obras? Está costando más la promoción que la inversión pública", dijo Marco Zamarripa, director del CCI.

Señaló que el avance de lo presupuestado debe ser equilibrado, sin embargo, es común que se excedan las entidades en rubros no productivos como la nómina o publicidad, y consideró complicado que en el resto del año se ejerza el 90 por ciento de lo presupuestado para inversión pública.

"Es una indisciplina financiera y, con el alto endeudamiento que tiene la entidad, se está hipotecando el futuro bienestar de los coahuilenses, ni hay abono a capital, ni hay inversión pública, y los gastos son en rubros no productivos", explicó, "hay entidades donde los Congresos limitan a no gastar más de lo que se presupuestó, pero en Coahuila no hay esos candados ni un contrapeso legislativo para llevar a comparecer a los titulares de estas dependencias porqué están gastando más".

Medina refirió que este año fue electoral y, además del gasto en publicidad que lleva un avance del 90%, las ayudas sociales tienen un avance es del 77% y los subsidios otorgados por el Estado ya sobrepasaron lo presupuestado en un 113%. Las ayudas sociales se refieren a despensas, tinacos, etc. y los subsidios son apoyos económicos que brinda el gobierno a la gente. Se han gastado mil 120 millones pesos en subsidios y 676 millones en ayudas.

También en la mitad del año, ya se sobrepasó el presupuesto destinado a viáticos y traslados, en 132%. El presupuesto destinado al pago de la deuda, lleva un avance del 67%, se han gastado 2 mil 786 millones de pesos en este tema.





