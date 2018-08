Gunn no entra en los planes de Disney

Ciudad de méxico.- A pesar de los recientes rumores sobre la posible readmisión de James Gunn por parte de Disney y de la carta firmada por los protagonistas de Guardianes de la galaxia en apoyo al director, la compañía sigue firme en su decisión de no contar con el cineasta para la tercera entrega de la saga.

Según informa Variety, Disney no planea volver a contratar al director porque considera que las bromas que Gunn hizo sobre la pedofilia y la violación son inaceptables en la era #MeToo y no concuerdan con la imagen familiar de Disney.

"No creo que Disney lo vuelva a contratar", afirmó una persona implicada en el escándalo, quien también revela que "esos tuits fueron horribles y Disney tiene una política diferente a la de otros estudios".

La compañía insiste en que no conocía las bromas sobre pedofilia y violaciones que Gunn hizo en su cuenta personal de Twitter hace casi 10 años. Además, el portal americano revela que Disney no tiene prisa por contratar nuevo director para la tercera entrega de Guardianes de la galaxia y está barajando distintas opciones.

Por un lado, la compañía podría estar tanteando a directores que ya conozcan el Universo Cinematográfico Marvel como Jon Favreau (Iron Man), Taika Waititi (Thor: Ragnarok) o los hermanos Russo (Infinity War). No obstante, Variety afirma que estos cineastas están muy ocupados con otros proyectos. Por tanto, lo más probable es que Disney busque un nuevo director fuera del MCU para hacerse cargo de Guardianes de la galaxia tras el despido de James Gunn.

A pesar de que había rumores de que la cinta empezaría a filmarse a principios de 2019, y que llegaría a los cines antes de 2020, el estudio nunca había dado una fecha oficial.

Así que, dependiendo de cuánto tarden en encontrar un nuevo director, la película, que con sus dos primeras entregas recaudó mil 600 millones de dólares, podría llegar a la gran pantalla después de la fecha esperada por los fans.

El escándalo de Gunn ocurre justo cuando los estudios de Hollywood adoptan una política de tolerancia cero a raíz de los casos de acoso Weinstein o Spacey.

Postura. Chris Pratt y sus compañeros en Guardianes de la Galaxia habían expresado su apoyo para el director James Gunn.

