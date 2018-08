Pentágono señala aparente autenticidad de restos

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó ayer de que una evaluación inicial de los supuestos restos de soldados entregados el pasado viernes por Corea del Norte lleva a pensar que efectivamente son auténticos y anunció, además, que ya han comenzado las labores de identificación.

"Los restos parecen ser restos de estadounidenses y de la época de la Guerra de Corea", declaró en rueda de prensa el doctor John Byrd, científico jefe de la Agencia de Contabilización de Desaparecidos en Combate y Prisioneros de Guerra del Departamento de Defensa.

Byrd, que será el responsable de las tareas de identificación, recalcó, no obstante, que estas conclusiones obedecen a una evaluación previa realizada antes de que los restos fueran transportados a la base de Pearl Harbor, en Hawai, donde antier miércoles fueron objeto de una recepción oficial.

Otro indicio que invita al optimismo es que algunas cajas, que adjuntaban información sobre dónde fueron recuperados los restos, contenían lo que el Ejército llama "evidencias materiales".

"Hay varias cajas con evidencias materiales. Cosas como botas, cantimploras, botones; aunque lo único que sirve de identificación es una chapa militar", explicó Byrd, que añadió que ya se ha informado del hallazgo a los familiares de los soldados, aunque dejándoles claro que eso no implica que su ser querido esté entre los restos recuperados.

Asimismo, el científico recalcó que el hecho de que Corea del Norte hiciera entrega de 55 urnas no implica que se vayan a recuperar el mismo número de restos, puesto que no "no se puede dar por sentado que cada caja contenga una persona".

El proceso de identificación consiste en lo que Byrd llamó "la santísima trinidad": las pruebas de ADN, radiografías torácicas y marcas dentales.

Efe

Guardia. Un aviador estadounidense permanece en guardia junto a los ataúdes que contienen los restos de soldados de EU.

