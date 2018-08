Se 'enfrasca' el IMM y síndica por lactarios públicos en Torreón

TORREÓN, COAH.-

El Ayuntamiento de Torreón inaugurará mañana dos lactarios públicos en esta ciudad, pero no podrán operar debido a inconformidades que surgieron este jueves en la comisión conjunta de Salud e Igualdad y Derechos Humanos por parte de regidoras de la fracción priísta.

Claudia Murillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), hizo esta mañana la presentación de los lactarios que se acondicionaron en la presidencia municipal y en el edificio de la dependencia que encabeza, y que serán utilizados por trabajadoras municipales así como mujeres de la ciudad que se encuentren practicando la lactancia materna. La inversión en ambos espacios fue de 27 mil 625.75 pesos.

En su intervención, la síndica de Vigilancia, Dora Elia Salinas, cuestionó al IMM por no contar aún con un documento oficial de parte de la Secretaría de Salud (Ss) que indique que se cumplieron con los requisitos en apego al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-050-SSA2-2018 para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia.

Añadió que previo a la inauguración, el Ayuntamiento tampoco elaboró un padrón de las empleadas que harán uso de estos espacios, además de que aún no se cuenta con personal para orientar a las usuarias.

“Está bien inaugurar, pero si no hay una certificación, podemos incurrir en violaciones que nos puedan fincar una responsabilidad como servidores públicos. Todavía no hay una persona que esté a cargo del lactario, con conocimientos de los procesos de lactación”.

“Ahora, esto lo van a abrir para el público en general y para los empleados, entonces va a ser un foco de infección si no tenemos a una persona con el manejo adecuado de lo que son los instrumentos para llevar a cabo este proceso... no veo que esté ya fijado un proceso de esterilización, no hay que cumplir con la inauguración sólo por una nota periodística o por celebrar el mes de la lactancia”, dijo.

La titular del IMM contestó que “muy aceptables sus comentarios regidora, muchas gracias. Pero todos los insumos son desechables y no habrá una reutilización. Ahora bien, nosotros no proporcionamos extractores sino que la madre lo va a traer, ahí no habría una contaminación”.

-¿Entonces la persona va a traer su extractor?, preguntó Salinas.

-Sí, ahí el único lugar en el que se podrá almacenar la leche que sea sustraída es en el refrigerador, contestó Murillo.

-Es un buen proyecto no estamos en contra, estamos solicitando que se cumplan las medidas de seguridad e higiene que establecen las normas de salud. Siento que es un proyecto acelerado... las mamás que vienen aquí, bueno que nos hemos percatado, son gente propiamente de muy bajos recursos, es gente que las medidas de higiene que manejan no son las adecuadas, se transportan en autobús y el calor... ya me imagino el refrigerador lleno de depósitos de leche pero pues también el lonche, ya me imagino ese microondas para calentar, no se están previendo esas situaciones... es indispensable tener un esterilizador ahí, no podemos confiarnos en que la gente va a traer sus instrumentos esterilizados, simplemente bien lavados... esto debe certificarse antes que se lleve la apertura”, apuntó la síndica de Vigilancia.

Murillo respondió “a mi sí me parece muy serio señalar que las personas de escasos recursos no cuentan con la seguridad e higiene adecuadas, eso sería discriminatorio, también hay personas de muchos recursos que tienen muy mala higiene, no podemos discriminar por estrato social”.

Finalmente, la titular del IMM dijo que atenderán las observaciones de las regidoras y que no hay fecha para que los lactarios comiencen a brindar servicio.

La sesión culminó minutos después de las 11:30 horas y no acudieron ediles varones, aunque “justificaron” su inasistencia.

La inauguración se tiene programada para las 8:30 y 9:30 horas de mañana viernes en el IMM y en la presidencia municipal, respectivamente.

Los lactarios fueron impulsados por el Gobierno Municipal atendiendo al llamado que hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a México respecto a que todos los sectores de la sociedad apoyen la lactancia materna, que favorece el desarrollo infantil.

Éstos contarán con sillones, un frigobar, dispensador de agua caliente y fía, horno de microondas, mesas de madera, cojines de lactancia, cambiador de pared y extractor de leche eléctrico, así como alcohol en gel, toallas húmedas, sábanas desechables, toallas de papel, baberos desechables y vasos.





