Varios personajes entrañables de Disney están de vuelta hoy en la Comarca Lagunera.

Este jueves se estrena en los cines de la región la película Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable.

"Christopher Robin", el niño que compartió innumerables aventuras con sus amigos de peluche en el Bosque de los Cien Acres, ha crecido, vive en el Londres de los años 50 y lidia con el estrés de la edad adulta.

Labora muchas horas como gerente de eficacia en Equipaje Winslow, por lo que hace malabares entre el trabajo y sus compromisos en el hogar. Lejos han quedado los interminables días de asombro y fantasía que marcaron su infancia, pero tarde o temprano, el pasado le alcanza.

Después de cancelar sus planes de viaje con su esposa, "Evelyn", y su hija, "Madeline", para trabajar todo el fin de semana, se reencuentra con "Winnie the Pooh" y sus viejos amigos del Bosque de los Cien Acres, lo que le recuerda los momentos en que no hacer nada era lo mejor de todo.

Pero cuando "Christopher Robin" regresa a Londres para tratar unos problemas financieros en la compañía, unos importantes papeles se pierden de su maletín, y los animales deciden salvar a su amigo.

Luego de un encuentro casual con "Madeline", la pequeña hija de "Christopher"; "Pooh", "Tigger", "Igor" y "Piglet" dejan el bosque y se van de excursión a la ciudad para entregar personalmente los documentos a las oficinas de Equipaje Winslow y, así, sorprender a "Christopher Robin".

Como resultado de sus esfuerzos, "Christopher" comienza a ver todo desde una nueva perspectiva e idea un plan para salvar la compañía y su trabajo, y, en el proceso, redescubre las alegrías de la vida familiar y el valor de la amistad, y recuerda lo que es apreciar los placeres simples de la vida una vez más.

El filme, de Disney, es una aventura de acción real dirigida por el nominado a los premios Globo de Oro, Marc Forster, a partir de un guión de Alex Ross Perry.

La película es protagonizada por Ewan McGregor como "Christopher Robin"; Hayley Atwell, es "Evelyn" y Bronte Carmichael es la pequeña "Madeline".

Los personajes "Christopher Robin" y "Winnie the Pooh" aparecieron por primera vez en 1924, en una colección de versos escrita por el dramaturgo inglés y autor A.A. Milne llamada When We Were Very Young.

Pero la publicación de "Winnie-the-Pooh" en 1926 fue lo que realmente hizo eco en los lectores de todo el mundo. El libro de cuentos sobre las aventuras imaginarias del niño despreocupado, su oso y el resto de sus amigos animales del Bosque de los Cien Acres, junto con las ilustraciones atemporales de E.H. Shepard, es considerado uno de los libros infantiles más populares de todos los tiempos.

La familia es todo para McGregor

Como padre de cuatro hijas, el actor y director de cine y televisión, Ewan McGregor dice que ha buscado la cercanía con su familia, tal como lo vive su personaje de Christopher Robin, aquel niño que convivió con "Winnie the Pooh" y que ahora es un hombre de negocios ocupado en la vida moderna.

"Todos los días nos sumergimos en ir de aquí a allá... Ya no nos damos tiempo para sentarnos al jardín o en una banca, para ver el paisaje frente a ti. No te permites estar sólo contigo mismo y experimentar el hecho de existir", reflexiona McGregor.

De hecho, dice, fue una de sus hijas la que lo hizo contemplar la posibilidad de actuar en una película familiar, luego de haber hecho filmes de acción y ciencia ficción y personajes como Obi-Wan Kenobi de "Star Wars". "La inspiración de Christopher Robin llegó cuando mi hija estaba viendo uno de los cortos animados de Pooh en su I-PAD y me dijo: 'Por una vez, ¿no puedes hacer una película para niños? Porque todas tus películas son muy oscuras'. Y le dije: ¿Por qué no hacemos Pooh? y ella me respondió: ¡Esa es muy buena idea!".

"Y las estrellas se alinearon y la filmamos y aquí estamos. Pero también le advertí a mi hija: no sólo voy a hacer la película para ti sino para mí, mi mamá, mi abuela y todos, para que todos la puedan disfrutar, como sucedió con todos los clásicos de Disney, donde se combinan la luz y la oscuridad dentro de sus historias".

En una era de muchas ocupaciones y presiones, McGregor considera que ayuda mucho recuperar la esencia del ser humano y volver a ser niño.

Datos curiosos del filme ⇒ Los personajes Christopher Robin y Winnie the Pooh aparecieron por primera vez en 1924, en una colección de poemas escrita por A.A. Milne titulada When We Were Very Young. ⇒ Los personajes Christopher Robin y Winnie the Pooh aparecieron por primera vez en 1924, en una colección de poemas escrita por A.A. Milne titulada When We Were Very Young. ⇒ La fotografía principal del filme tuvo lugar en los Shepperton Studios en las afueras de Londres y en exteriores, en distintos lugares del Reino Unido. Durante el rodaje se utilizaron 17 locaciones. ⇒ El Bosque de los Cien Acres de los libros de Milne, un lugar de ensueño donde viven los animales amigos de "Christopher Robin" y donde la imaginación no tiene límites, está basado en el bosque Ashdown y, más específicamente, en un área del bosque conocida como el Bosque de los Quinientos Acres. ⇒ El equipo de producción fue especialmente consciente de su huella ecológica en todas las locaciones de los bosques, por ello utilizó vehículos con muy baja presión de aire en los neumáticos para no compactar las raíces de los antiguos árboles, ni aplastar ninguno de los helechos protegidos. ⇒ "Winnie the Pooh", "Tigger", "Piglet", "Igor", "Cangu", "Rito", "Conejo" y "Búho" hacen su primera aparición en una película de acción real como personajes tridimensionales en el largometraje.

