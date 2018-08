Trump exige poner fin a pesquisa de trama rusa

EL PRESIDENTE NO ESTá OBSTRUYENDO, SOLO SE DEFIENDE: SARAH SANDERS

El presidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó bruscamente ayer que su secretario de Justicia debía de poner fin "ahora mismo" a la pesquisa federal sobre la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, en lo que representa un nuevo ataque contra la investigación del fiscal especial que podría poner en peligro su presidencia.

Trump también arremetió contra el juicio _que acaba de comenzar_ de su exjefe de campaña Paul Manafort incoado por el equipo del fiscal especial Robert Mueller.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders se apresuró a explicar que el tuit de Trump no era "una orden" y que el mandatario no instruyó a su secretario de Justicia a hacer algo. "Es la opinión del presidente", aseveró.

Sin embargo, la avalancha de tuits matutinos por parte de Trump hizo resurgir conjeturas de que el mandatario podría intentar poner fin a la pesquisa del fiscal especial sobre la posible colusión entre la campaña presidencial de Trump con Rusia. También revivió la idea de que los tuits del presidente pueden utilizarse como evidencia de que está tratando de obstruir la justicia.

Mientras tanto, el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo que continúan las negociaciones para que Mueller pueda entrevistar a Trump, aunque señaló: "No les voy a dar mucha esperanza de que eso vaya a suceder". Agregó que ambas partes habían intercambiado propuestas de las condiciones para dicha entrevista y que "ayer recibimos una carta de ellos y ahora estamos en el proceso de responderles".

En los últimos días, Trump ha dicho en privado que tanto las fuerzas del gobierno como los medios de comunicación están tratando de perjudicarlo. Ello incluye los cargos contra su ex jefe de campaña y la distorsión del resultado de la cumbre llevada a cabo en Helsinki para hacer parecer que estaba comprometido con Rusia, según dijeron dos republicanos cercanos a la Casa Blanca, quienes no estaban autorizados para hablar públicamente sobre conversaciones privadas.

Trump estuvo siguiendo de cerca la cobertura mediática del juicio de Manafort, lo cual desató la avalancha de tuits, según los dos republicanos y dos funcionarios de la residencia presidencial.

"El presidente no está obstruyendo, sólo se defiende", dijo Sanders, descartando la idea de que los tuits de Trump podrían ser un equivalente a obstrucción de la justicia.

El tuit más incendiario de Trump dice: "Esta es una terrible situación y el secretario de Justicia Jeff Sessions debe detener esta cacería de brujas amañada ahora mismo, antes de que siga manchando a nuestro país. ¡Bob Mueller tiene fuertes conflictos de interés, y sus 17 demócratas molestos que están haciendo su trabajo sucio son una vergüenza para Estados Unidos!".

Sin embargo, el congresista Adam Schift, el demócrata de más alto rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, afirmó que eran claros los motivos del mandatario detrás de ese mensaje.

"El presidente de Estados Unidos acaba de pedir a su procurador general que ponga fin a una investigación en la que el presidente, su familia y su campaña, podrían estar implicados. Este es un intento de obstruir la justicia escondiéndose a plena luz", sostuvo.

Defiende a Manafort

Trump insinuó que su exjefe de campaña Paul Manafort, que en estos momentos se enfrenta a 18 cargos por fraude bancario y fiscal, está siendo tratado por las autoridades peor de lo que lo fue en su día el mítico gánster Al Capone. "Mirando atrás en la historia, ¿Quién fue tratado peor, Alfonse (Alphonse) Capone -legendario jefe mafioso, asesino y "enemigo público número uno- o Paul Manafort -asesor político y ojito derecho de (Ronald) Reagan y (Bob) Dole- que se encuentra preso y en aislamiento pese a no haber sido condenado por nada?", tuiteó Trump. Manafort, que dirigió la campaña electoral del ahora presidente entre junio y agosto de 2016, se enfrenta desde antier martes al primer juicio de la investigación de Robert Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y el equipo de Trump.

Horas antes de publicar este mensaje, Trump había también recurrido a su red social favorita para hacer una defensa de su otrora colaborador. "Paul Manafort trabajó para (el presidente) Ronald Reagan, (el candidato republicano) Bob Dole y otros muchos destacados y respetados líderes políticos", escribió el mandatario, en un mensaje en el que, no obstante, también marcó distancias con su exasesor al señalar que apenas trabajó para él "durante un período muy breve". Además, Trump acusó a las autoridades de no haberle informado en su momento de que estaba rastreando los vínculos de Manafort con Rusia pese a que, al tratarse de una investigación en curso, el FBI no está autorizado a comentar sus sospechas. "Estos viejos cargos no tienen nada que ver con la colusión. ¡Es un montaje!", zanjó Trump.

Manafort está siendo juzgado por no haber declarado los 75 millones de dólares que obtuvo por asesorar a Ejecutivos extranjeros, incluido el del expresidente prorruso ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), al que ayudó a mejorar su imagen. Al Capone, que en los años 20 lideró los años más virulentos del crimen organizado en Chicago, acabó siendo juzgado -y sentenciado- por un delito de evasión fiscal por el que cumplió siete años de condena. (EFE)

