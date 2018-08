Canto Cardenche de luto por Don Genaro

El Siglo de torreón

Don Genaro Chavarría, era uno de los últimos juglares que resguardan esa tradición anclada en La Laguna que se conoce como Canto Cardenche. Ayer su voz se apagó, pero dejó en su canto un legado cultural que da identidad a la región que manifestó sus condolencias cuando conoció la noticia de su fallecimiento.

Genaro Chavarría Ponche, quien falleció ayer, promovió y compartió el Canto Cardenche desde niño, a lado de su hermano Aniceto Chavarría y como alumnos del pionero del canto Don Eduardo Elizalde, también fallecido, durante 30 años promovió está tradición en México y el extranjero, como voz contralta y requinte.

En 2008 a los Cardencheros de Sapioriz, les fue entregado el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de Artes y Tradiciones Populares.

En febrero de 2013, Don Genaro recibió un homenaje en el Teatro Centauro de Lerdo, en entrevista con la Revista Siglo Nuevo, en 2014, manifestó: "Ahora que empecé a estar ciego, no salgo de noche". Dijo que los "viejos" conocieron a los cardencheros actuales de chiquillos. "Yo agarré el canto de un trancazo. Me aventé cerca de veinte años como cardenchero", recordamos algunos fragmentos de la entrevista:

"Y sus hijos don Genaro, ¿ellos no aprendieron?". El hombre responde que no, que sus hijos viven en Ciudad Juárez, y el que vive en Sapioriz no quiso entrarle por su trabajo. "Yo le seguí porque mi yerno me daba chanza, me decía: 'Vaya, usted vaya', yo trabajaba en el empaque. Ése fue el modo en que pude aprender el canto", dice Genaro con la voz cuarteada.

Cuando cantaba, dice, sentía un gusto «rebonito». "Todavía cuando viajé a Nueva York me sentía muy contento". Don Genaro insiste en que ya no puede ver en la oscuridad y necesita que alguien lo lleve de la mano, por esa razón no acude a los ensayos de los muchachos. "Ya me dejé. Ahorita ya no los acompaño", confiesa.

Pero cuando inició, la historia se contaba distinto. "Al pie de un árbol", es la canción que más le gusta, pues fue la que le cantó al presidente en el Palacio Federal. "¿Y qué le dijo el presidente?". "Nada, que muchas gracias, que esto y lo otro". Genaro recuerda que esa vez regresaron bien cargados, y que incluso tuvo oportunidad de llevar a su señora. "Nunca habíamos estado con un presidente, y llegamos con Felipe Calderón". Él, como cualquier otro habitante de esta localidad, escucha "las canciones que salen en la radio, en la grabadora, de todo, ya no me queda más".

Al hablar sobre sus premios, reconocimientos y demás distinciones, dice que ahí los tiene. "Tenemos mucho, de cuando anduvimos en el «otro lado». Todavía no los he sacado, ahí están alzados. Nomás el librote grande se fue pa' Juárez, allá con mi hijo".

El Siglo de Torreón / Aída Moya

Personaje. Don Genaro Chavarría Ponche, era uno de los cardencheros iniciadores en Sapioriz.

