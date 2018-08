Necesita terapia para salvar su vida

Ciudad de méxico.- La cantante Demi Lovato aún no está en condiciones para decidir si entra o no de nuevo en rehabilitación, pero familiares y personas cercanas a ella están seguros de que necesita un tratamiento para poder salvar su vida.

Una semana después de haber sufrido una sobredosis, Demi aún sigue hospitalizada, con náuseas y fiebre alta.

De acuerdo con la página TMZ, personas cercanas a Demi no saben cómo tomará ella el mensaje de que necesita rehabilitación "desesperadamente".

Algunos confían en que lo tomará bien y será receptiva con la idea, pues ya en 2010 estuvo en tratamiento contra problemas alimenticios.

Lovato fue encontrada, el pasado martes 24 de julio, inconsciente en su cama y equipos de emergencias le suministraron un tratamiento para una sobredosis por un opioide, aunque Demi nunca reveló qué sustancia había ingerido.

Dani Vitale, amiga y bailarina de Demi Lovato, quiso responder ante las críticas de los fanáticos de la cantante que la apuntan como una de las principales responsables de la sobredosis de la cantante.

A través de las redes sociales -las que ahora bloqueó para no recibir comentarios-, se convirtió en blanco de las críticas, muchas de ellas la calificaban como una "mala influencia" para la artista.

Vitale decidió publicar una carta en su Instagram el pasado domingo, donde señaló: "Me preocupo de Demi tanto como todos ustedes". "No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y continuará siendo así, porque ella significa todo para mí (…) No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento", escribió en la publicación.

