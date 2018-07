Detecta INE 368 millones de pesos no reportados

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó 368 millones de pesos que candidatos a cargos de elección popular no reportaron como gastos; de ellos 205 millones de pesos fueron ocultados por abanderados federales y 164.5 millones por aspirantes locales.

Esos gastos no informados al INE fueron detectados en los monitoreos de propaganda, espectaculares, prensa y redes sociales, así como de las visitas de verificación que la Unidad Técnica de Fiscalización realizaron a los actos y casas de campaña de los abanderados.

Esta noche la Comisión avaló los dictámenes y proyectos de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales federales y locales de 2018, revisión que abarcó a los 17mil 699 candidatos en disputa, y debido al volumen ni los consejeros pudieron identificar el monto de las sanciones que avalaron imponer.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, dijo que en el caso de los 4 candidatos presidenciales ninguno rebasó el tope de gastos de campaña, por lo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no enfrenta riesgos, "de eso no hay duda".

"Lo que hemos encontrado es que los cuatro candidatos a la presidencia están muy lejos del tope de gastos, además la elección se resolvió en las urnas con mucha claridad y como lo hemos dicho desde la noche del 1 de julio el próximo presidente de México es Andrés Manuel López Obrador", afirmó.

Empero, entre las 3 coaliciones federales, y las 17 mil 699 candidaturas en disputa se detectaron más de 10 mil inconsistencias que ameritarán sanciones, expuso. Pero en ningún caso, insistió, se ha encontrado que pueda tener un impacto en las candidaturas presidenciales.

"Son 17 mil 699 candidatos sobre los que estamos presentando conclusiones de todos y cada uno de ellos, hay más 10 mil observaciones, es decir, de 10 mil asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia y tenemos que ver cómo impacta en cada una de las candidaturas".

En la sesión de la Comisión los consejeros votaron por criterios generarles que serán impactados en los dictámenes, mismos que serán circulados a partir de mañana a los partidos. En Consejo General a realizarse el lunes 6 de agosto se votarán los dictámenes y proyectos de resolución, además de las quejas en materia de Fiscalización.

En la revisión hecha por la Unidad Técnica de Fiscalización se detectó que 79 candidatos que rebasaron el tope de gastos de campaña irregularidad que no ameritaría en principio la anulación de una elección. Esos excesos en los gastos de campaña se registraron en 9 candidatos federales, uno al Senado y 8 a diputados federales, y sólo en dos casos los abanderados involucrados resultaron ganadores en la elección; sin embargo el rebase no superó el 5 % del límite de gasto, por lo que no estaría en riesgo la nulidad de su elección.

Murayama, indicó que en total se analizaron ingresos por 5 mil 334 millones de pesos, así como gastos por 5 mil 192 millones de pesos.

En el ámbito federal, las campañas electorales que transcurrieron entre el 30 de marzo y el 27 de junio recibieron ingresos por 2 mil 686 millones de pesos y registraron gastos por 2 mil 618 millones de pesos. Las campañas locales, por su parte, ingresaron 2 mil 648 millones de pesos y gastaron 2 mil 574 millones de pesos.





