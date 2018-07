Ignora gobierno gestiones del CLIP

Recursos. El organismo no ha recibido información sobre lo que se ha invertido de Fondos Metropolitanos.

LES HAN DEJADO SOBRE EL TINTERO VARIOS TEMAS IMPORTANTES

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) no ha tenido respuesta a las gestiones que ha efectuado ante instancias del Gobierno estatal desde la pasada administración y durante la actual, según dijo el presidente saliente de este organismo, Juan Antonio Sifuentes Terrazas.

Indicó, a diferencia de lo que ha ocurrido en Torreón donde se han tenido avances considerables en algunas peticiones, en La Laguna de Durango "no ha habido la voluntad de quienes están al frente del Gobierno del Estado" para atender propuestas y esclarecer el manejo y aplicación de recursos que involucran la ejecución de obra pública.

Sifuentes recordó que desde antes de finalizar la pasada administración estatal, el CLIP gestionó la reactivación del centro de mando C4 o la construcción de un C5 que incluso fue anunciada por el exgobernador, Jorge Herrera Caldera como una obra que se ejecutaría en Gómez Palacio.

Sobre este tema, dijo que a la fecha el organismo no conoce el contenido del convenio que hace algunas semanas firmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida con los gobernadores de Durango, José Aispuro Torres y de Coahuila, Miguel Riquelme para establecer la Zona Especial de Seguridad y de paso, canalizar recursos federales a la rehabilitación de los C4 de esta ciudad y de Matamoros en el vecino estado.

"No fuimos invitados a esa reunión, no sabemos los pormenores de ese convenio y pedimos una copia, pero no nos la han proporcionado", manifestó.

Otro de los temas que se han dejado en el tintero es el relacionado con la información sobre el manejo y aplicación de los recursos que corresponden al Fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas, los cuales se deben emplear en la atención de obras y servicios, principalmente en el parque industrial de esta ciudad.

A ese respecto, el presidente del organismo empresarial indicó que la desinformación ha persistido en la actual administración, por lo que se desconoce cuánto dinero se ha aplicado y en qué obras.

El CLIP también pidió que se le informara sobre la inversión de recursos del Fondo Metropolitano en obras de mejoramiento de imagen urbana en el cuerpo central del bulevar Ejército Mexicano, así como de otros proyectos que se han ejecutado mediante esta fuente de financiamiento como el Distribuidor Vial de la Curva del Japonés en el municipio de Lerdo.

Sifuentes Terrazas anunció que este martes, el organismo habrá de efectuar una asamblea para renovar la mesa directiva y que dejará la presidencia que ocupó durante dos años.

Gestiones. El presidente del CLIP asegura que tampoco se les ha dado a conocer lo invertido con recursos del Fideicomiso del Impuesto Sobre Nóminas.

