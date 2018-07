Estado busca aligerar lastre

LANZAN CONVOCATORIA PARA LA TERCERA REESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA DE COAHUILA

EL SIGLO DE TORREÓN

El gobierno de Coahuila lanzó ayer la convocatoria para una tercera reestructura de la deuda pública estatal, con la cual busca aligerar el lastre financiero a partir de mejorar la tasa de interés; no obstante, de no superar las condiciones actuales, no se procederá a la renegociación.

A través de un comunicado, la Secretaría de Finanzas informó que "el gobierno del Estado de Coahuila inició hoy (ayer) la reestructuración de su deuda a largo plazo, cuyo saldo actual es de 36,121 millones de pesos, con la publicación de la convocatoria pública a instituciones financieras que deseen participar en este proceso que podría culminar en noviembre de este mismo año".

Añadió que el objetivo es disponer de mayores recursos económicos para destinarlos a obras, programas sociales y el fortalecimiento de la seguridad.

Entre las principales características de la nueva reestructura, indicó, se buscará una mejora en la tasa de interés y la contratación de aquellas que presenten la menor tasa efectiva, que incluye tasa y gastos.

En cuanto a la garantía, se conservará la actual del Fondo General de Participaciones (94.23%) y se libera el 25 % del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del diesel y gasolina.

No obstante, entre las cláusulas se encuentra que si ninguna de las propuestas que se presenten ofrece mejorar el servicio de la deuda, no se procederá a su reestructura.

De acuerdo al Decreto 958 del 22 de septiembre de 2017, el techo autorizado para la renegociación es de 37,000 millones de pesos.

La convocatoria se publicó ayer 30 de julio y el próximo 14 de agosto es la fecha de entrega de bases a bancos que presenten por escrito su interés en participar, y al mismo tiempo se llevará a cabo el primer taller de aclaraciones en la Secretaría de Finanzas; así mismo, el 28 de agosto se llevará a cabo el segundo taller de aclaraciones.

El 12 de septiembre será la presentación y apertura de ofertas de bancos inscritos y el 14 de septiembre la publicación del fallo, a través de la página de la secretaría: www.sefincoahuila.gob.mx

La convocatoria generó posturas encontradas entre los principales partidos del estado. El presidente del opositor PAN en Coahuila, Bernardo González, dijo que "la impunidad y corrupción siguen siendo el pan de cada día para el gobierno de Miguel Riquelme, pues siguen endeudando el estado a su antojo para tener más de donde robar. Con esta tercera reestructura sigue aumentando el monto que debemos los coahuilenses (...)".

En contraste, el diputado local del oficialista PRI, Jaime Bueno, dijo que "es algo positivo, esperando que haya mejores tasas y condiciones que ayuden al estado a tener mejor liquidez y se traduzcan en más obras públicas, programas sociales y estrategias en materia de seguridad".

La mayor parte de la deuda de Coahuila se contrató en el sexenio de Humberto Moreira-Jorge Torres (2005-2011) en condiciones poco transparentes. Debido a la pesada carga que implica para las finanzas públicas estatales, al cierre de esa administración se dio la primera reestructura y cuatro años después, en 2015, la segunda, ya en el gobierno de Rubén Moreira.

[ESTADOS 8A]







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP