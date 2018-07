Mueren dos personas durante tiroteo en Tijuana

TORREÓN, COAH.-

En Playas de Tijuana se registró una balacera en la que el agresor tomó como rehén a una mujer, identificada como su esposa, y a un menor de edad; el resultado fueron dos personas muertas y tres heridos, dos de ellos son oficiales de la Policía Municipal.

Poco después de las 10:00 (hora local) de este lunes, el número de emergencias recibió un reporte de detonaciones con arma de fuego sobre la calle Paseo del Pedregal, sección Dorado. Cuando los policías se trasladaron al sitio encontraron a un hombre herido de bala que les explicó que minutos antes un desconocido le había disparado en el pie.

Los oficiales hallaron al responsable y este los atacó a balazos y se atrincheró en su casa, también ubicada en la misma área.

Tras el ataque en contra de los elementos, pidieron refuerzos y llegaron oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Ejército Mexicano.

El secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, informó que el agresor se atrincheró en su casa, pero junto con él se encontraba una mujer y un menor de edad, a quienes usó como rehenes, además de amenazar con hacer explotar unos tanques de gas que colocó a la entrada de la casa.

Además detalló que dos oficiales fueron heridos al intentar entrar a la vivienda, uno de ellos recibió un disparo en la región encefálica y otro más en el hombro, en ambos casos se trató de un rozón y, aunque fueron trasladados a un hospital para ser atendidos, se reportó que se encuentran fuera de peligro.

"La policía ingresa a la casa para tratar de que no haya otra lesión. Cuando ingresan neutralizan al delincuente y está desfallecida su esposa y el niño afortunadamente no tiene ninguna lesión. Todavía no sabemos si él le disparo o disparó también ella, se ve una casa de una persona que quizá trabaja en algo ilegal…", indicó.

El director de la Policía de Tijuana, Mario Martínez Martínez, detalló que dentro del domicilio fueron halladas por lo menos tres armas, una de ellas es una escopeta y el resto se tratan de armas largas, que serán entregadas al Ministerio Público del fuero federal.

En el caso del menor el jefe de la policía dijo que quedará en custodia de las autoridades locales en tanto se determina que haya algún familiar que pueda hacerse cargo.





