Michoacán y la violencia que sigue arrastrando

MORELIA, MICHOACÁN

MORELIA, MICHOACÁN







COMENTAR

En un hecho sin precedentes en la historia de Michoacán, ocho personas fueron asesinadas a balazos por un grupo armado que irrumpió durante un velorio en una funeraria de la ciudad de Uruapan, el pasado 25 de julio.

Una de las víctimas de ese ataque armado fue Eduardo, un joven de apenas 17 años que quedó sin vida afuera de la funeraria San José, ubicada sobre la Avenida Juárez, casi esquina con Francisco Villa del Barrio de La Magdalena.

Eduardo, como muchos jóvenes, tenía sueños de salir adelante; le gustaba jugar futbol y por cuestiones de pobreza había decidido dejar la escuela y meterse a trabajar para ayudar a sus padres y solventar sus propios gastos, platicó uno de sus familiares.

Explicó que su sobrino había acudido a ese velorio porque trabajó en la empresa abarrotera del padre de Alan, el joven que era velado cuando los criminales dispararon entre los asistentes a los servicios fúnebres, minutos antes de las ocho de la noche.

El tío de Eduardo lamentó que su sobrino haya sido asesinado por el simple hecho de acudir a un velorio para darle el último adiós a su amigo Alan que, dicho sea de paso, había sido encontrado muerto a balazos la mañana de ese miércoles.

"Eduardo era un buen muchacho; nunca fue una mala persona; muy trabajador; estuvo en la abarrotera y se salió porque entró a otra compañía, pero se dio cuenta de que habían matado a Alan y fue a acompañarlos; eso le costó la vida", narró el familiar de Eduardo.

Mientras su sobrino era velado en el interior de lo que fue la casa del joven —localizada en una colonia popular de Uruapan—, el tío de Eduardo contó que su sobrino casi no bebía, que no tenía vicios y era muy buena gente.

Respecto al ataque que envió a su sobrino a un humilde féretro en el que más tarde fue sepultado, el familiar de la víctima lamentó que ya no se pueda vivir con tranquilidad en ningún rincón de la entidad debido a la imparable ola de violencia.

"Nos da miedo lo que está sucediendo ahorita en el estado, donde hay tanta matadera, tantas masacres de mujeres, niños y personas inocentes, que ya no sabemos lo que está pasando y qué vaya a pasar más adelante", expresó con voz devastada.

Agregó: "Ahorita da miedo hasta salir a la calle. Ya no puede uno andar a gusto ni ver una moto que viene, una camioneta o un auto con vidrios oscuros porque ya estamos atemorizados toda la gente; ya no hay nada seguro".

Israel Patrón Reyes, subprocurador de la Agencia de Inteligencia Criminal, dijo a EL UNIVERSAL que hay una línea de investigación muy clara que involucra la disputa de dos células delictivas que operan en Uruapan, en este multihomicidio.

Desde la llegada de Silvano Aureoles Conejo al gobierno de Michoacán, los homicidios dolosos han incrementado de manera considerable y han hecho que 2016, 2017 y lo que va del 2018 sean los años más violentos de los últimos 10 años en la entidad.

Silvano Aureoles llegó al cargo el 1 de octubre de 2015, y hasta el 31 de julio de 2018 su administración ha acumulado 3 mil 369 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De este total, 234 asesinatos corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015; mil 277, de enero a diciembre de 2016; mil 260, en los 12 meses de 2017, y 598, de enero a junio de este 2018, que es hasta donde tiene publicado el SESNSP.

En lo que va de este 2018 continúa la tendencia al alza de homicidios dolosos registrados en la entidad, de acuerdo con las cifras del SESNSP —del 1 de enero al 31 de julio—, pues en estos siete meses los 598 homicidios dolosos representan un promedio de 99.6 por mes, 24.9 por semana, 3.6 por día o uno cada 6.6 horas. Del total de asesinatos se desglosa que 462 fueron perpetrados con arma de fuego, 71 con arma blanca, 32 con otro elemento y 33 no especificado.

En ese mismo periodo, pero de 2015, en Michoacán se registraron 326 homicidios dolosos, de los cuales 114 fueron perpetrados con arma de fuego, 30 con arma blanca y 150 no definido.

Lo anterior indica que, con base en lo que va publicado de 2018, en Michoacán hubo 272 homicidios dolosos más que en 2015, lo que significa un incremento de 45.5%.

Datos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) advierten que en Michoacán las dos organizaciones criminales que predominan y que se disputan el control de territorio son "Los Viagras" y el "Cártel Jalisco Nueva Generación", responsables además de la violencia generada en diferentes municipios de la entidad.

El mapa de criminalidad en poder del Grupo de Coordinación para la Seguridad de Michoacán señala que dentro de estos cárteles hay varios líderes, a los que las autoridades tienen identificados como objetivos criminales.

Dentro de los más visibles está Nicolás Sierra Santana "El Gordo" y/o "El Coruco" de "Los Viagra", y al menos tres más de sus hermanos que lideran "La Nueva Familia Michoacana" (LNFM), en la que también operan células vivas de los extintos Caballeros Templarios.

Por el lado del CJNG, un sujeto apodado "El Rambo" y varios jefes de plaza de los que se omitió su identidad, pero que forman parte del primer círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", máximo líder de ese cártel.

Las fuentes consultadas de la SSP indicaron que las principales franjas de influencia, operación y disputa de ambas organizaciones criminales son los municipios de Tierra Caliente, Sierra Costa y Occidente, limítrofes con los estados de Guerrero, Jalisco, Colima y Guanajuato.

La fuente consultada cita que en Michoacán se cultiva marihuana, amapola y se produce droga sintética en laboratorios clandestinos. La entidad también es ruta del trasiego de cocaína que controla el "Cártel de Sinaloa".

En cuanto al grado de infiltración de los cárteles en las policías, las áreas de inteligencia federales confirmaron que estas organizaciones delictivas utilizan a las policías municipales como sus brazos armados y que ya se inició una tarea para quitarle ese poderío a la delincuencia organizada.

Sin embargo, no se tiene un porcentaje de esa filtración de los cárteles en las corporaciones de seguridad locales; la información sólo refiere que hubo limpieza en 90% de las policías municipales y cambio de 108 directores de las mismas en los últimos tres años.

El 90% de policías estatales, incluidos los que son comisionados a los municipios donde piden el apoyo, están debidamente certificados y acreditados.

Michoacán fue el primer estado del país en el que grupos de civiles llamados autodefensas o guardias comunitarias se levantaron en armas en 2013, para acabar con el asedio a sus familias por parte del entonces cártel de "Los Caballeros Templarios".

Durante 10 meses, la lucha civil armada se extendió a 32 comunidades de la entidad, donde la población se organizó para "limpiar" de criminales a sus pueblos, con el apoyo de las autodefensas.

En 2014 y tras acuerdos con la Comisión Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, los grupos de autodefensas decidieron dejar las armas como civiles.

A partir del 10 de mayo de ese 2014, los autodefensas aceptaron convertirse en policías comunitarias, con registro, uniformes y armas oficiales del Estado, para continuar con la vigilancia de sus pueblos.

Sin embargo, a más de cuatro años de su oficialización y tras el repunte de violencia, operatividad de cárteles y asedio a sus comunidades, resurgieron tres de esos grupos de autodefensas, que han afirmado que no bajarán las armas hasta regresar la paz a su pueblo.

El pasado 20 de julio, iniciaba la concentración de gente civil armada en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán. Son los mismos que en 2013 iniciaron los grupos de autodefensas en la región Sierra-Costa de la entidad para combatir al crimen organizado.

Se trata de una caravana con cerca de 40 camionetas tripuladas por aproximadamente 200 pobladores de los municipios de Aquila, Coalcomán y Chinicuila, que han vuelto a levantarse en armas para tomar el control de su región.

Con sus armas largas y cortas, en su conjunto, anunciaron que nuevamente harán las labores de seguridad y combate a las células criminales de "Los Caballeros Templarios" y vendedores de droga (cristal) que han regresado a sus tierras.

Cemeí Verdía Zepeda, líder de la lucha civil armada en Aquila, advirtió que con este resurgimiento han iniciado la limpia de criminales que amenazan a sus familias, las envenenan con droga, las secuestran y hasta las asesinan.

"Hoy los autodefensas vuelven a retomar el control de los municipios y vamos a decirle a nuestros gobiernos que nosotros somos autodefensas limpios y vamos a cuidar la seguridad, que es lo más necesario en nuestra región", expuso.

En ese sentido, Verdía Zepeda pidió a la administración de Silvano Aureoles Conejo que si no los van a ayudar a detener el acoso criminal, "no les estorben", ya que lo que está en juego es la vida de sus habitantes, no un cargo o imagen pública.

"Esperemos que si el gobierno quiera ayudarnos, ojalá ayudarnos de verdad, estamos dispuestos a trabajar coordinados, pero si no, nomás que no nos estorben y nosotros podemos limpiar", reiteró.





En un hecho sin precedentes en la historia de Michoacán, ocho personas fueron asesinadas a balazos por un grupo armado que irrumpió durante un velorio en una funeraria de la ciudad de Uruapan, el pasado 25 de julio. (ARCHIVO)

Etiquetas: Silvano Aureolesinseguridad michoacan

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD