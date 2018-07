Rompe con los personajes fuertes

Ciudad de méxico.- El reconocido actor Carlos Bracho no dudó en ningún momento en aceptar el reto que le propuso Juan Osorio para interpretar a "Canuto Córcega" en una telenovela, a sabiendas de que en su carrera sus papeles han sido de héroes y guerreros en la vida social y política de México.

El actor ha personificado a Ignacio Allende, en la telenovela Los Caudillos (1968); a José Vasconcelos en la película Antonieta (1982).

En opinión del reconocido y experimentado actor, Carlos Bracho, a "Canuto Córcega", el personaje que interpreta en Mi marido tiene más familia, la debilidad de carácter es la causa de sus numerosos problemas.

Bracho acepta que interpretar a "Canuto" lo llevó a enfrentar un reto, pues durante toda su trayectoria ha encarnado a personajes duros de carácter, guerreros que no se amedrentan ante nada, pero ahora debe hacer a un personaje casi pusilánime, miedoso y falto de temple.

En entrevista telefónica, durante un receso de las grabaciones de la telenovela, Bracho acusa que la falta de temperamento asumido por "Canuto", a su regreso a Oaxaca después de varias décadas, lo ha sumergido en un embrollo que podría llevarlo a perder el amor de las dos familias que tiene.

Resulta que este singular personaje accedió dejar Baja California, en donde residía, porque su hija "Susana Córcega" (Susana González) fue nombrada vicepresidenta administrativa en una empresa establecida en Oaxaca.

A sabiendas de que aceptarlo lo llevaría a reencontrarse con "Doña Imelda" (Silvia Pinal), la mujer a la que abandonó por "Doña Crisanta" (Carmen Salinas).

Al establecerse en Baja California, "Canuto Córcega", quien además padece diabetes avanzada, hizo una nueva vida, mientras que en Oaxaca, "Doña Imelda" decidió mentir a sus hijos: "Eugenio" (Rafael Inclán), "Audifaz" (René Casados) y "Tulio" (Marco Muñoz), a quienes, durante su infancia, dijo que su padre había fallecido en un accidente de tránsito.

Hoy, la vida los confronta y el destino les tiene una mala jugada a ambos (a Canuto e Imelda).

Al preguntarle acerca de si podría revelar que será de ahora en adelante de "Canuto", sin poder aguantar la risa, responde: "es un hombre muy débil, de hecho, no es posible, de acuerdo a una sociedad tener dos familias, eso no es correcto, está penado, digamos, por la sociedad".

Señaló que su personaje ya cometió ese error terrible, que en un arranque de debilidad se enamora de una y de otra y por lo tanto le falla a su familia, estimando que se trata de una actitud social grave dentro de cómo se maneja universalmente un núcleo como ese.

Destaca que el problema ya lo tiene encima pagando caro una actitud que le quita la tranquilidad y lo lleva a la inseguridad.

Don Carlos Bracho, comentó: "lo que yo he hecho en el cine, en el teatro, en la televisión, así como en el cine han sido interpretaciones diferentes.

"En el cine la vida de Vasconcelos, y en televisión a Iturbide y a Allende; hombres que tienen una gran disciplina con sus sentimientos y 'Canuto' es todo lo contrario a todos estos héroes, o sea, es un reto para mí".

Como actor profesional que es dice que tratará de llevarlo a cabo con los asesores, "pues trataré de llevar a buen fin esta debilidad que tiene 'Canuto', es una enorme debilidad y estoy pagando con creces eso ¿por qué? Porque imagínate dos familias encima".

"Ese trance tan duro que tiene 'Canuto', es una gran lección y para no tener los problemas de él, no hay que tener dos familias, esto es evidente. Y además lo hacemos en comedia, es una gran comedia la que está sucediendo aquí y eso hace más permisible la debilidad del personaje".

Comentó que cuando le llamó Juan Osorio, que siempre quiso platicar con el director de escena y con el productor, les comentó: "yo soy un actor duro, o sea todos mis personajes, Neruda, el Quijote; en teatro he hecho personajes, todos fuertes".

Subrayó que no está en su línea interpretativa como es el caso de "Canuto" que es muy débil de carácter.

"Acepté el reto con gusto que debo vencer, ganar el reto y le digo (a Juan) que por lo tanto necesito toda la ayuda del director para quitarme lo duro, porque incluso yo en escena me crezco.

"Soy muy echado para delante como te dije, y acá (en la telenovela), no, acá debo estar agachado, recibiendo los regaños y reaccionando a esas llamadas de atención de la gente o de los hijos o de 'Crisanta' y de 'Imelda'.

"Creo que lo estoy haciendo bien y que me estoy sintiendo muy a todo dar ¿por qué? Porque ya lo hemos comentado: estoy rompiendo con toda una trayectoria de interpretaciones fuertes".

Reiteró que su carrera lo ha llevado a enfrentar aventuras difíciles tanto en la actuación como en lo personal.

"Soy un hombre político, tengo 60 años militando en la izquierda; soy fundador de todos los partidos de esa corriente. Y fui el primero en renunciar al PRD, también, los acusé de traidores y bla bla bla.

"Soy un hombre muy duro, como diputado federal inauguré en la Cámara de Diputados los golpes. He sido un hombre duro en mi vida".

Retomando el hilo sobre lo que representa ahora "Canuto Córcega" en su palmarés acepta que se trata de un "sufrimiento delicioso" interpretar ese papel.

Asume las recomendaciones que le dan en el foro, "los directores me dicen: Bracho estás muy con el pecho por delante, no, no, cálmate, hacia abajo, entonces me están ayudando.

Reitera que debe de poner toda su experiencia y agachar la cabeza porque el papel es así, ya que está interpretando un personaje distinto, que es débil de carácter, y esto lo obliga a sacar de su bolsa de recuerdos todo lo mejor para hacer que "Canuto" no sea falso ante la audiencia.

Carlos Bracho consideró, entonces, que lo interesante es que la televisión, nuestro teatro, nuestra música, el ballet es para que el público pase un rato agradable; se olvide de los problemas.

"La cultura a fin de cuentas contribuye, y al final Mi marido tiene más familia está concebida para pasar el rato justamente. Acuérdate, en la mañana, trabajar, los problemas naturales del tráfico, el calor, el frío, la lluvia; llegas a tu casa, prendes la televisión y quieres ver un programa agradable que te haga sonreír".

Opina que la telenovela está cumplido con el objetivo, porque acabo de llegar de una gira de teatro de Guadalajara hasta Zacatecas, estamos llevando una obra mía acerca de la vida de Neruda, y la gente llenó el teatro por fortuna, y en las funciones me gritaban "Canuto".

Al principio yo decía "ah caray, ¿Canuto yo? Y es el personaje que estoy haciendo en esta telenovela, date cuenta, ese soy yo ahora", concluyó.

