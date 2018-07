Preocupa el legado de Paz

EL SIGLO DE TORREóN

Octavio Paz, dice Enrique Krauze, solía decir una frase sobre Marie-Jo, su esposa. "Fue lo mejor que me ocurrió en la vida, después de nacer". Este pasado jueves, la compañera de vida e inspiración del Nobel de Literatura, falleció en su casa de Polanco.

Con su muerte surge una gran inquietud en torno al destino del legado del poeta que Mariyó, como la llamaba el autor de "El laberinto de la soledad", resguardó celosamente durante más de 20 años.

En abril pasado se conmemoraron los 20 años de la muerte de Paz y estudiosos del poeta advirtieron que existía una genuina preocupación por los derechos de autor de Octavio Paz.

"Lo más preocupante es la biblioteca, sus archivos, sus cartas, Marie José Paz ya está grande y me preocupa muchísimo que ella no haya accedido a que un agente literario llevara todo lo que tiene que ver con el legado de Octavio Paz, me preocupa mucho que el gobierno mexicano no tenga el bastión ni el respeto como autoridad moral para convencer a Marie- Jo de la necesidad de que ese archivo se quede en México y no se vaya por ejemplo a Estados Unidos. Todo eso lo podríamos perder por un problema de respeto al autor, a la obra y, en este caso, muy importante, al único Nobel de Literatura que tiene México", indicó Braulio Peralta a este diario.

La muerte de Marie-Jo ocurre sin una Fundación existente, sin la beca de poesía que otorgaba ni el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz; sin familiares cercanos y sin tener certezas acerca de lo que la viuda y heredera universal había resguardado.

Un amor profundo. Marie-Jo conoció al ensayista en 1962 en el barrio de Sunder Nagar de la capital de la India. Por azares del destino coincidieron meses después en las calles de París para posteriormente viajar juntos a Nueva Delhi donde él fungía como embajador de México.

Durante 1964, en el jardín de la Embajada mexicana en India, Marie José Tramini y Paz, ambos en segundas nupcias, se unieron en matrimonio. A su regreso a México, habitaron en la zona de Polanco, en un departamento sobre Paseo de la Reforma, para después, tras un trágico incendio que acabó con su morada en 1996, mudarse al antiguo barrio de Coyoacán.

Marie-Jo Paz se convirtió en leal compañera del ganador del Premio Nobel mexicano, compartían viajes, escritura, notas y pasión por la vida. Desde el fallecimiento del autor de "Piedra de sol", en 1998, hasta este jueves, fue la más devota guardiana de la obra de Octavio Paz.

La muerte de Marie-Jo fue dada a conocer por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. "Siento profundamente el fallecimiento de Marie-Jo Paz, viuda de Octavio Paz y amiga entrañable. Comparto mi pena con sus amigos cercanos y la comunidad intelectual", escribió la funcionaria. Además, en esa red social compartió un fragmento del poema "Viento entero", dedicado a Marie-Jo:

"…la tomé de la mano

Juntos atravesamos

Los cuatro espacios

Los tres tiempos

Pueblos errantes

De reflejos

Y volvimos al día

Del comienzo...".

La Secretaría de Cultura reportó que Marie-Jo fue hallada sin vida ayer a las 11:00 horas en su casa por la gente que trabajaba con ella. Y por instrucciones de García Cepeda la dependencia se hizo cargo de los protocolos legales pertinentes. Sus restos fueron velados desde la noche del jueves en la funeraria ubicada en Félix Cuevas.

El acervo del poeta. El resguardo del archivo de Octavio Paz quedó en manos de Marie-Jo. Hay voces que afirman que gracias a su empeño todo se mantiene en México, pese a que fueron muchas las instituciones de diversa índole y de diferentes países las que le ofrecieron en repetidas ocasiones importantes sumas. Nunca aceptó, pues, se dice, jamás le interesó el dinero.

Este cuidado, advierten otros estudiosos, impidió que se conociera a cabalidad en qué consistía el acervo. Hay diversas historias que documentan cómo Marie- Jo fue muy selectiva y, muchas veces, fue un muro que impidió que se revisaran con libertad cartas, manuscritos y otros documentos valiosos.

En 1997 se creó la Fundación Octavio Paz, que tenía la misión de difundir el pensamiento y obra del poeta, así como promover la cultura en general. Su director fue el escritor Guillermo Sheridan, designado por el propio Paz. Tras la muerte del ensayista, hubo desacuerdos entre la viuda y Sheridan.

Ella reclamó que la Fundación le pagara como heredera universal, por todos los fragmentos de poemas y textos de Paz que se subieran a la página de internet. En 2001 Sheridan renunció a la Fundación y ésta quedó en un limbo que culminó con su desaparición años más tarde.

Octavio Paz y Marie-Jo Paz no tuvieron hijos. El poeta sólo tuvo una hija, Helena Paz, con la escritora Elena Garro. Ambas murieron. La primera en 2014 y la segunda en 1998.

Paz falleció en abril de 1998 y heredó todo su patrimonio y legado a Marie- Jo, quien a su vez tampoco tuvo hijos con su primer esposo.

De acuerdo con personas cercanas a Marie- Jo, sólo se sabe de la existencia de un familiar en segundo o tercer grado, que radica en Francia. Y nada más. Las personas más cercanas a su entorno eran los amigos que construyó a lo largo de los años.

Queda ahora conocer si Marie-Jo Paz dejó en testamento sus deseos. De no ser así, ante la probable ausencia de familiares se abre la posibilidad de que el estado mexicano pueda reclamar el resguardo del legado de Octavio Paz. Algo que ya ha ocurrido con la obra de otro artista mexicano, la pintora Remedios Varo.

En 2008 un juez resolvió que la Nación Mexicana es la única y legítima propietaria de 39 obras de la artista, luego de que la española Beatriz Varo Jiménez, sobrina de la creadora, interpusiera una demanda con la que reclamaba las piezas como parte de la masa hereditaria que dejó su tía al morir, en 1963. Tras varios años de esta batalla legal, la SEP declaró monumento artístico y se antepuso su protección.

Serán las autoridades culturales las que den a conocer cuáles fueron los deseos de Marie-Joe, quien Incursionó en las artes plásticas y fue una destacada promotora cultural, o si está en la mira reclamar el legado de uno de los escritores más importantes de la literatura. En el Centenario de Paz, ella dijo: "Quiero ser digna de su memoria".

Cortesía

Historia de la pareja

En 1962, durante una recepción diplomática en el barrio de Sunder Nagar, Nueva Delhi, India, Marie- José Tramini conoció a Octavio Paz, poeta y diplomático que ganó el Nobel de Literatura en 1990. En 1964 se casaron en el jardín de la embajada mexicana en India.

El escritor se inspiró en Marie- José para escribir el poema "Viento entero" (1965). En 1996 El departamento de la pareja en la esquina de Reforma y Río Guadalquivir sufriera un incendio. El entonces presidente Ernesto Zedillo les ofreció una casa en Coyoacán, donde Paz vivió hasta su fallecimiento en abril de 1998.

Tramini, que incursionó en las artes plásticas y fue una promotora cultural, se dedicó en sus últimos años a difundir la obra de su difunto esposo. Fue su heredera y formó parte de la extinta Fundación Paz.

Protagonista. La muerte de la viuda del Nobel de Literatura Octavio Paz, Marie José Tramini, este 26 de julio de 2018, fue dada a conocer por María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura.

Pareja. Marie-Jo Paz, viuda del Nobel de Literatura Octavio Paz (juntos en imagen de marzo de 1981), falleció el 26 de julio de 2018.

Legado. Durante años la viuda de Paz, Marie José Tramini, fue encargada de vigilar y compartir el archivo del escritor mexicano.

Morada. Durante los últimos años Marie José Tramini vivió en su casa de Polanco en la Ciudad de México, donde falleció.

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...

- IMP