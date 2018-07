De vuelta a los orígenes del cine

Guanajuato, gto.- Amat Escalante, ganador en los festivales de Venecia y Cannes con La región salvaje y Heli, respectivamente, así como el realizador Joaquín del Paso, de Maquinaria Panamericana, intentarán junto con Kodak volver a filmar en 35 milímetros.

La semana próxima en Los Ángeles, ambos realizadores se reunirán con la empresa que por décadas proveyó a los estudios de cine con dicho material, el cual ha sido sustituido en su totalidad por el digital.

El formato con el que inició el cine da más fondo a las imágenes, que mantienen una apariencia granosa.

"Sería volver a trabajar como aprendí a hacer películas y de cómo se ve, por ejemplo, me impresiona mucho encontrar El hilo fantasma y verla aunque, sea proyectada digitalmente, con ese look, creo vale la pena hacerlo.

"Con Joaquín vamos a tener un acercamiento para ver cómo está la onda, creo de Kodak hay interés para apoyar el cine latino para que se siga haciendo en cine. Alonso Ruizpalacios (Güeros), Gerardo Naranjo (Miss Bala) y Emiliano Rocha Minter (Tenemos la carne) queremos hacerlo así y mantener eso vivo en México, pero hay más, creo incluso Reygadas (Carlos, Luz silenciosa) está tirando más a eso o al menos, un híbrido", detalla Escalante.

El realizador participó en la mesa sobre Preservación de Archivos Fílmicos en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que concluyó ayer sábado.

Escalante fue uno de los realizadores de la nueva temporada de la serie Narcos, de Netflix.

Diego Luna, Joaquín Cosío, Tenoch Huerta, Tessa Ia y Teresa Ruiz forman parte del nuevo elenco situado en la década de los ochentas.

Aunque en el guión venía todo establecido, investigó para saber cómo actuaban los grupos delictivos, recordando que hubo asesinatos memorables.

"(Los de la serie) No son reales, que hayan pasado, se inspira la serie en la realidad, pero no está pegada a ella. Sólo he visto los episodios que dirigí (5 y 6), lo que sí es que puedo decir que lo que podría aparentar ser glamoroso, hubo un cuidado para que al final, no fuera así".

El universal

