Si AMLO falla, lo criticaré: Alcázar

Guanajuato, gto.- No importa quién esté en la Presidencia de la República, de todos modos Damián Alcázar está dispuesto a hacer películas que critiquen al régimen, si es que éste le falla.

"Si (las haría) siempre y cuando tenga que criticar. Si tienes que darle las gracias y reconocer su trabajo, también, seguirá habiendo ese tipo de películas y habiendo gente que ataque a esta nueva opción de gobierno y bienvenidas las películas, la gente que está ahí es persona pública y debe aguantar vara, ni modo", apuntó.

Abierto simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, virtual mandatario de México tras las elecciones del pasado 1 de julio, el actor de La ley de Herodes y El infierno, confía que en el próximo gobierno se apoyará al cine, aunque sabe hay otras prioridades.

"Luego, poco a poco, seguramente vamos a conseguir exhibición para el cine, que lo es que hace falta", comenta.

"Nada he hablado con él (al respecto), lo he saludado un par de veces y ya, no tengo una relación con él, más que la de esperanza. Le tengo confianza y es el único que nos conjuntó, digamos, (porque) convenció a los escépticos, a los agachones quienes dijeron: ahora es, ahora vamos a trabajar todos porque solo no va a hacer nada. Todavía no comienza y ya le están atacando, no lo van a soltar por mucho tiempo", considera.

Alcázar recibió la Cruz de Plata que otorga el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y la medalla de Plata por parte de la Filmoteca de la UNAM por su trayectoria.

Al momento de recibir el galardón, el histrión lloró y se le cortó la voz al decir que se lo dedicaba a su hijo.

"Somos un país completo, comienza en la frontera con los EU y termina hasta la Tierra del Fuego y sería extraordinario juntar toda esa energía, toda esa compleja belleza y fuerza que tienen los latinos", señaló Damián Alcázar.

Sobre su homenaje, bromeó: "¿Quieren decir, como decía Fox (Vicente), que cuando te comienzan a homenajear te comienzan a cafetear?. ¡Aún no, por lo menos 70 películas más!", exclamó.

Trayectoria. El actor Damián Alcázar fue homenajeado en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF).

