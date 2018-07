Conoce a la prometida de Nick Jonas, once años mayor que él

TORREÓN, COAH.-

El día de ayer se dio a conocer la noticia de que Nick Jonas y Priyanka Chopra se han comprometido, esto tras una larga de relación de amistad y un noviazgo que apenas se oficializó el pasado mes de mayo.

Priyanka, nació en Jamshedpur, India y tiene 36 años, once más de los que tiene Nick; es actriz y cantante, que ganó fama al coronarse como Miss Mundo en el 2000.

Su debut en cine de dio en el 2002, en su aparición en Thamizhan, lo que la llevó a debutar en Bollywood, logrando establecerse como una de las actrices más sobresalientes gracias a su trabajo en producciones como El Héroe: Historia de amor de un espía, Andaaz, Aitraaz, entre otras.

Sus proyectos más destacados como cantante en Estados Unidos, fueron junto a la colaboración de Will I.am. con el sencillo In My City, y un segundo sencillo junto a Pitbull, Exotic.

Actualmente, Bharat, es el nombre de la cinta de la que fue descartada por la razón de su próximo matrimonio, al menos así lo informó el director Ali Abbas Zafar a través de su cuenta de Twitter, quien asegura que desde hace tiempo Nick compartió su intención de casarse.





