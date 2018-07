Siboldi no habla sobre el arbitraje

TORREÓN, COAH.-

Robert Dante Siboldi no quiso opinar acerca de la actuación del silbante Fernando Guerrero y al contrario, dejó en claro que sigue creyendo en la labor de los silbantes en la Liga MX.

"No opino de los árbitros, porque no acostumbro a justificar resultados con el desempeño de ellos. Me dicen que el primer penal no fue, pero ya es historia, yo sigo creyendo en la honestidad y el trabajo del arbitraje mexicano, pero todos se pueden equivocar al igual que nosotros".

Por otro lado, indicó que le gustó mucho la entrega de sus elementos, ya que intentaron jugar y hacer lo que entrenan a diario, aunque quizá les faltó la contundencia y meterla, reconociendo que enfrente tuvieron a un buen equipo.

"El arquero tuvo dos intervenciones claves, que evitó la caída de su equipo, lo que no me gustó, fue el resultado, creo que no merecíamos un resultado tan abultado creo que dominamos gran parte del partido, tuvimos la posesión e intentamos llegar por los costados y el centro, jugamos con dos puntos pero no lo capitalizamos".

Enfatizó que el rival aprovechó las oportunidades que tuvo y en un partido tan parejo, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.

Sobre la no llegada de Pol Fernández expresó: "estamos con el plantel que tenemos y confiamos en ellos, tenemos plena seguridad con ellos y creo que tenemos un equipo competitivo y creemos en ellos".

Agregó que con los refuerzos confirmados, sumados a los que llegaron primero como Orrantia, Herrera y Castro, les ayudará a potenciar y seguir mejorando los aspectos del funcionamiento del equipo, tener más ritmo de juego que es lo que les sigue faltando, ya que es lógico al inicio de torneo.

"Con Dória empezamos mañana (hoy), Preciado tiene una pequeña distensión y en un par de días ya estará, no los he visto, apenas llegaron y se arreglaron, ya dependerá de las evaluaciones físicas de cuando los pueda utilizar".

Pese a cómo se generó el último gol, dónde se perdió el balón en la zona baja, manifestó que le gusta que el equipo salga jugando desde atrás, por lo que no traicionará su idea por una jugada de gol en contra.





Jonathan "Cabecita" Rodríguez no pudo marcar durante el partido de ayer contra Morelia. (EFE)

Los Guerreros enfrentarán a Puebla el próximo domingo en el Estadio Corona. El encuentro abrió la jornada 2 de la Liga MX.

