Voz de lagunero lo lleva a destacar

Andrés Alejandro es un talento lagunero que ha llamado la atención por su potente voz.

El joven de 25 años visitó El Siglo de Torreón y el foro de SigloTV con el fin de anunciar sus proyectos e ideales.

En entrevista comentó que el talento lo trae en la sangre ya que varios de sus familares han incursionado en los escenarios.

"Mi bisabuelo, Ramón Castañeda fue barítono y cantó con Agustín Lara y mi tío también era barítono. Mis hermanos también son cantantes. Mis papás no cantan lo que sí es que mi mamá pinta al óleo", externó.

El torreoense informó que actualmente radica en la Ciudad de Me→ xico en donde cursa la licenciatura en canto.

"Aquí en Torreón estudié a los 17 años en la Academia Superior de Canto con la maestra Alicia Pons, luego estudié en Mazatlán y de ahí me fui para CDMX", comentó.

Andrés Alejandro dijo que le gustan los boleros y la ópera. Él es barítono.

"Me gusta cantar ambos géneros, sin embargo, me gusta más interpretar boleros. Estuve en un concurso de boleros que me llevó a compartir escenario con artistas como Gualberto Castro y Yoshio, en un bar llamado La Cueva".

El artista expresó que uno de sus objetivos es grabar un material discog→ rafico.

"Espero pronto concretarlo. Mi mayor anhelo es que pueda vivir de la música y que pueda volverme un cantante profesional. Un escenario exige mucho por eso es que hay prepararse al máximo".

Para pagar sus estudios en la capital del país, el chico canta en bares o misas.

"De igual manera interpreto melodías en eventos privados, en todo lo que salgo".

Andrés Alejandro comentó que este domingo se presentará en Plaza Cuatro Caminos a las 17:00 horas.

"Los espero. El evento es gratuito, me acompañará mi hermana".





Concierto. El cantante lagunero Andrés Alejandro platica sobre sus proyectos; este domingo se presentará en Plaza Cuatro Caminos. (ERNESTO RAMÍREZ)

