Desconocen petición para abrir Paseo Morelos

TITULAR DE DESARROLLO ECONÓMICO DICE QUE NO HAY UNA PETICIÓN FORMAL

Fernando Jaime Gómez, titular de Desarrollo Económico, dice que no hay una petición formal para la apertura a la circulación vehicular del carril peatonal del Paseo Morelos.

Esto luego de que el Consejo Consultivo de Vialidad, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) y la sexta regidora del Ayuntamiento de Torreón, Ana María Betancourt quien hizo alusión a una encuesta del Implan sobre el Paseo Morelos, hablaran sobre la necesidad de reabrir el único carril cerrado a la circulación.

Betancourt señaló que la mayoría de las personas encuestadas consideró que debe existir una apertura de la vialidad para la circulación vehicular en el día, cuando hay demasiado Sol y que ello ocasiona que muy poca gente camine por aquí, y se pidió que se mantenga totalmente peatonal a partir de las 19:00 horas, cuando tienen una mayor afluencia los restaurantes, cafés y bares de la zona.

El director de Desarrollo Económico informó que hasta el momento no se ha presentado la solicitud para que los dos carriles de la Morelos vuelvan a tener circulación vehicular.

"No tengo información, no tengo nada (…) yo me imagino que se debe tener un buen estudio para tomar una buena decisión", dijo.

-¿Ustedes consideran conveniente la apertura del carril? - No podría decirte si, sí, o si, no.

Dijo que se debe analizar desde la afluencia, el parque comercial, impacto ambiental, entre otras cosas.

Y es que actualmente se habla de 100 locales comerciales ubicados en este paseo público, inactivos.

El director de Desarrollo Económico, dice que cuando inició el Paseo Morelos, los negocios que se instalaron se focalizaron en giros de restaurante-bar y que sería conveniente tener otro tipo de giros, sin embargo, en lo referente a la dependencia a su cargo por el momento no se otorgan descuentos o algún tipo de beneficio a quien brinde servicios relacionados al arte, cultura y educación en la Morelos.

Las declaraciones las dio al finalizar la comparecencia ante regidores de la Comisión de Desarrollo Económico ayer. Ante las y los ediles dio a conocer que se busca retomar el programa Ciudades Hermanas Internacional, el cual crea relaciones basadas en la cultura, la información educativa y los intercambios comerciales. En este sentido, indicó que Torreón, busca estrechar los lazos de colaboración con distintas ciudades de Estados Unidos como Fresno, California, y del estado de Texas, Laredo y San Antonio.

Dijo que para el municipio, es de gran beneficio concretar estos convenios, pues no sólo facilita el intercambio cultural y académico entre las ciudades, sino que fomenta las oportunidades de intercambio comercial a partir de la relación de cámaras y representaciones productivas. "Genera oportunidades de vinculación entre instituciones de educación superior, abre la puerta a posibilidad de vinculación de áreas municipales operativas como lo es la policía, los bomberos, entre otros y aporta la posibilidad de capacitación e intercambio de buenas prácticas, esto sin contar la visible oferta turística que presentan las ciudades hermanadas".

Antecedente Datos importantes. Datos importantes. ⇒ El 28 de noviembre de 2016 fue inaugurado el Paseo Morelos, una obra controvertida, entre otras cosas, por convertirse en semipeatonal. ⇒ Desde su inauguración, algunos comerciantes manifestaron su descontento al asegurar que la circulación vehicular en un solo sentido, perjudicó sus ventas. ⇒ Se habla que actualmente hay 100 locales cerrados.

