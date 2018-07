Piden votación para elegir a líder del senado de Acción Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Acción Nacional en el Senado tiene enfrente una pugna por el nombramiento del que coordine sus trabajos, decisión que por estatutos corresponde al presidente del partido.

Actualmente el cargo de presidente lo tiene, en calidad de interino, Damián Zepeda, quien a la vez tiene aspiración por liderar al grupo parlamentario electo el 1 de julio pasado. El Partido Acción Nacional (PAN), que recién sufrió un descalabro en las urnas, se sacude en una crisis en la que se ha señalado que el partido requiere una refundación, además de que hay voces que reprochan la derrota electoral al cuadro dirigente, un malestar que debilita tomar la decisión de quién será el coordinador senatorial del grupo.

Gustavo Madero Muñoz propone que la designación del líder de la bancada se resuelva por esta ocasión mediante una consulta a los 24 integrantes de la fracción parlamentaria y que el timonel sea "quien tenga la mayor capacidad de transitar transversalmente dentro del partido y con las demás fuerzas políticas". La contienda por la dirigencia de la bancada, disminuida a 24 escaños, estaría entre el propio Madero Muñoz, ex presidente nacional; Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y el mismo presidente interino, Damián Zepeda Vidales, secretario general del partido. Expresó: "Hay que enviar una señal muy potente de que no se trata de seguir buscando posicionar grupos o facciones de un grupo y desplazar a otros".







Etiquetas: senadoPAN-SENADO

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP