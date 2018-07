Lidera congreso en equidad de género: ONU

Acción Nacional en el Senado tiene enfrente una pugna por el nombramiento del que coordine sus trabajos, decisión que por estatutos corresponde al presidente del partido.

Actualmente el cargo de presidente lo tiene, en calidad de interino, Damián Zepeda, quien a la vez tiene aspiración por liderar al grupo parlamentario electo el 1 de julio pasado. El Partido Acción Nacional (PAN), que recién sufrió un descalabro en las urnas, se sacude en una crisis en la que se ha señalado que el partido requiere una refundación, además de que hay voces que reprochan la derrota electoral al cuadro dirigente, un malestar que debilita tomar la decisión de quién será el coordinador senatorial del grupo.

Gustavo Madero Muñoz propone que la designación del líder de la bancada se resuelva por esta ocasión mediante una consulta a los 24 integrantes de la fracción parlamentaria y que el timonel sea "quien tenga la mayor capacidad de transitar transversalmente dentro del partido y con las demás fuerzas políticas". La contienda por la dirigencia de la bancada, disminuida a 24 escaños, estaría entre el propio Madero Muñoz, ex presidente nacional; Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, y el mismo presidente interino, Damián Zepeda Vidales, secretario general del partido. Expresó: "Hay que enviar una señal muy potente de que no se trata de seguir buscando posicionar grupos o facciones de un grupo y desplazar a otros".

El fortalecimiento institucional, mayores recursos, capacitación de los ministerios públicos en delitos ambientales son necesarios para garantizar la protección de las áreas naturales protegidas, advirtieron especialistas. De cara al final de esta administración académicos y organizaciones consultados por EL UNIVERSAL consideraron como un avance la creación de nuevas áreas naturales protegidas como las Islas Revillagigedo, pero queda pendiente para el siguiente gobierno dotar a las instituciones ambientales de capacidades suficientes para perseguir y sancionar los delitos en esta materia.

El 14 de abril del 2016 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para crear la Gendarmería Ambiental. Este cuerpo policiaco lucha contra actividades como la tala ilegal, el tráfico de especies, entre otros delitos ambientales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) determinó 61 zonas prioritarias para el ingreso de esta división, a dos años del convenio sólo en 20 ha ingresado la Gendarmería.

Para Isabel Studer, directora Ejecutiva de The Nature Conservancy México y Norte de Centroamérica, la Conanp debe ser fortalecida y contar con un fideicomiso que le permita tener recursos propios para que no dependa del presupuesto que le destine la Semarnat; planteó la creación de la Comisión Nacional de Vida Silvestre descentralizado para el cuidado de la diversidad biológica.

(AGENCIAS) CIUDAD DE MéXICO.- México está entre los primeros cinco países del mundo en términos de representación de mujeres en el Parlamento, destacó Phumzile Mlambo-Ngcuka, secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y directora Ejecutiva de ONU Mujeres, quien reconoció los avances en materia de paridad de género que se registran en el país.

Indicó que las elecciones del pasado 1 de junio representaron un "avance sin precedentes hacia la paridad de género en el Congreso", porque de acuerdo con los resultados, las mujeres ocuparán 48% de los escaños en la Cámara de Diputados y 49% en el Senado. "Estos datos colocarían a México entre los primeros cinco países del mundo en términos de representación de mujeres en el Parlamento", afirmó la directora ejecutiva de ONU Mujeres, quien añadió que esto es posible tras la reforma constitucional de 2014, en la que se estableció que los partidos políticos deben asegurar la paridad de género en sus candidaturas. Este avance también fue "posible gracias al apoyo normativo y al firme compromiso de las instituciones del Estado, los organismos internacionales y las organizaciones y redes de mujeres que han abogado de forma colectiva y decisivamente por la participación política de las mujeres y la paridad de género". El aumento en la participación política de las mexicanas es una prueba de que las medidas para promover la paridad en los cargos de representación popular pueden conducir, de manera efectiva, a que las mujeres tengan igual voz en la toma de decisiones, en todos los niveles.

