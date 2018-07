Incluye la cultura del en su anti-poemario

YOHAN URIBE

En su afán de ofrecer un rescate idiomático del norte del país, e insertar parte de ese lenguaje de su infancia, en su poemario "Ciudad Monstruo", David Cano construye la mayoría de sus textos en la Ciudad de México, pero mirando hacia el norte, donde vivió y creció. La edición se presentará hoy a las 7:30 de la noche en la librería El Astillero, con comentarios a cargo de Jesús Monroy y Alejandro de la Oz.

"La mayoría de los textos, aunque no tengan relación directa con la Ciudad de México los generé allá, pero es como un híbrido, tengo ocho años viviendo allá y la narrativa norteña no les gusta mucho. Por mis padres tengo relación con Coahuila, nací en Saltillo, pero yo antes que nada soy narrador" explica David Cano.

El escritor recuerda que como una reacción a esas divisiones que existen en Monterrey, a los géneros literarios, poesía y narrativa, durante una lectura, nació la idea de escribir "Mi regia poesía", que gustó y le abrió las puertas como poeta, aun cuando su formación y trabajo había estado más cercana con el cuento y la narrativa.

Bajo el sello editorial de Escritores Suicidas, que dirige el escritor nayarita radicado en España, Alejandro Barrón, llegó la invitación para el trabajo que presentará hoy, y quien le solicitó luego del temblor de septiembre del año pasado, material poético para editar.

"Yo tengo un trabajo muy experimental, no hago cuentos en serie sobre el narco, los feminicidios, sino de lo que se me antoja de repente, por eso siempre he tenido problemas con las editoriales. En este caso hago una critica al mundo de la poesía mismo. A muchos de mi generación, no nos gustan las intervenciones contemporáneas con música y proyecciones, sino la lectura a la vieja escuela.", puntualiza el autor norteño.

"Soy de los que opina que la literatura es un acto personal, y se tiene que analizar el texto, la lectura es la parte comercial que se tiene que hacer, pero a mi en realidad no es que me guste, de hecho, la literatura de la que yo me he alimentado es de autores que ya están muertos y nunca los hubiera podido escuchar".

Con una serie de 18 poemas, donde mezcla lo tradicional y la prosa poética, David Cano propone el rescate de un género al que las editoriales comerciales ya no voltean a ver, o sólo recurren para publicar clásicos, pero no apuestan a las nuevas voces.

Trabajar en el lenguaje

David Cano ha publicado cuentos en diferentes revistas, ha sido incluido en varias antologías, en México, Estados Unidos, Colombia y otros países. Dice que prefiere no autopublicarse, espera a que alguien le apueste a su trabajo, aunque reconoce que hay muchos trabajos de autor muy interesantes.

"La literatura ya no es la forma, hay temas muy gastados, lo que yo escribo es más critico y siento que eso es más acorde al momento que estamos viviendo"; finaliza el autor que dice encontrarse con un norte muy diferente al que dejo cuando se fue a vivir a la capital, la presentación estará abierta al público de manera gratuita.

Sorpresa. En la presentación del poemario de David Cano se rifará una obra de Arturo Esparza.

