Me siento tranquila: Yanet

Yanet García, la chica encargada de dar información del clima en el programa Hoy, rompió el silencio y contó su versión con respecto a su ruptura con Douglas Martin, quien es jugador profesional de videojuegos, y que por ese motivo decidió terminar con ella.

Durante una sección del programa matutino de Televisa, García fue cuestionada por su truene con el joven de 23 años, a lo que ella declaró: "Me siento tranquila, obviamente fue algo que no me esperaba, soy ser humano, hubo dolor, todavía estoy ahí con días difíciles, pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida es ser tu misma, vivir, disfrutar y que Dios haga su trabajo (…). Estoy tranquila, estoy en paz y me quedó con lo bueno de la relación".

Sobre el motivo que originó su rompimiento, Yanet comentó: "Los dos tenemos sueños muy grandes, estábamos a una relación a distancia, es muy difícil y realmente no lo juzgo, al contrario, yo creo que esta en busca de sus sueños, va por ellos, y yo le deseo todo el éxito, ojalá que gane su campeonato, le deseo mucho éxito, que las cosas se vayan acomodando solas y que nos sirva de gran aprendizaje para todos".

Posteriormente, su compañero Mauricio Mancera contó que la ahora ex pareja tuvo una conversación vía Skype para terminar la relación, pero que Douglas jamás le dijo a ella que grabaría un video para hablar de su ruptura.

Inmediatamente, García aclaró: "no me sorprendió sinceramente, porque somos una pareja que trabajamos en redes sociales y efectivamente él tenía un compromiso con sus seguidores, y lo iba a hacer porque los seguidores merecen una explicación. Creo que no fue a lo mejor la manera, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho juntos para explicarles a nuestra gente la situación en la que estamos viviendo, que tenemos tiempos difíciles, la distancia nos está afectando, yo tengo mi trabajo, mis compromisos, mis proyectos, mis sueños también, entonces es difícil, pero dada esta distancia él decidió hacerlo solo y bueno, pues lo respeto bastante".

Asimismo, la conductora del matutino ofreció una disculpa pública a todos los reporteros que se acercaron a ella para obtener una declaración al respecto, expresando que ha pasado días muy difíciles.

Para concluir la entrevista, al ser cuestionada sobre una posible reconciliación con su ex, Yanet explicó: "Confío en Dios, Dios tiene algo para mí y vamos a ver qué pasa en el futuro", sentenció.

Tras estas declaraciones, la conductora retomó su cuenta de Instagram y manifestó: "No pongas un signo de interrogación donde Dios ya puso un punto final".

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Con la finalidad de disminuir la tasa de criminalidad por abajo del uno por ciento durante el resto del año, los Padres Fundadores de América, ponen a prueba una teoría sociológica que libera la agresión por una noche en una comunidad aislada. Pero cuando la violencia de los opresores se encuentra con la furia de los marginados, la violencia explotará desde las fronteras de la ciudad de prueba y se extenderá por toda la nación.

DURACIóN: 97 MIN.

CLASIFICACIóN: B15.

ELENCO: Marisa Tomei, Melonie Díaz, y Luna Lauren Vélez.

DIRECTOR: Gerard McMurray.

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

Cuatro Caminos

12:00 14:20 16:40 18:55 21:30

AHÍ VIENE CASCARRABIAS

Cuatro Caminos

13:30 15:50 18:10 20:30

A LA DERIVA

Cuatro Caminos

13:10 17:45 22:20

ANT-MAN AND THE WASP

Cuatro Caminos

22:00

HOTEL TRANSYLVANIA 3

Cuatro Caminos

12:45 15:00 17:20 19:40

JURASSIC WORLD

Cuatro Caminos

22:50

LOS INCREíBLES 2

Cuatro Caminos

12:10

MáS SABE EL DIABLO

Cuatro Caminos

14:00 16:35 19:10 21:50

MISIóN IMPOSIBLE 6

Cuatro Caminos

13:00 14:50 16:10 17:55 19:35 21:00 22:40

RASCACIELOS

Cuatro Caminos

15:25 20:00

Cartelera

Archivo

TNT

16:00 hrs.

Wall-E

En un lejano pero no tan irreal futuro, en el que los seres humanos han abandonado la Tierra, luego de que se convirtiera en un verdadero basurero, el robot WALL-E continúa con su solitario trabajo de limpiar el planeta.

IMAGEN TV

05:30 Los supersónicos

05:50 Imagen noticias con Francisco Zea

05:50 Imagen TV Puebla matutina con Juan Carlos Valerio

08:00 Sale el sol

12:00 Saras & kumud

13:00 De primera mano

14:00 Imagen noticias con Yuriria Sierra

14:30 Imagen TV Puebla vespertina con Juan Carlos Valerio

15:00 Elif

17:00 Me robó mi vida

18:00 Una parte de mí

19:00 Rey David

20:00 Amor prohibido

21:00 Mi patria eres tú

22:30 Imagen noticias con Ciro Gómez Leyva

23:15 ¡Qué importa mundialista!

23:30 Imagen TV Puebla nocturna con Héctor Rodrigo Ortiz

00:05 Totalmente diva

EL NUEVE 06:00 Noticiero

09:00 Hoy Laguna

11:00 Infomax

11:30 Infomax

12:00 Despierta América

13:00 Vecinos

14:30 El noticiero

15:00 Clase 406

16:00 En otra piel

18:00 Intrusos

19:30 Alerta aeropuerto

21:30 100 mexicanos dijeron

22:30 Jenni Rivera: mariposa de barrio

00:00 El Chema

AZTECA 7

06:00 Drakers

06:30 Doraemon, el gato cósmico

07:30 Mickey: aventuras sobre ruedas

08:00 Muppet Babies

08:30 Princesita Sofía

09:00 Elena de Avalor

09:30 Ben 10

10:30 Las chicas superpoderosas

11:30 Pokémon

12:30 Gravity Falls: un verano de misterios

13:30 Phineas y Ferb

14:30 Alvin y las ardillas

15:30 American Ninja Warrior

16:30 Fail Army

17:30 NCIS

19:30 Suelten a los perros

20:30 S.W.A.T.

21:30 Rosario Tijeras

22:30 Rosario Tijeras

23:30 Los protagonistas

ONCE TV

06:02 Noticiario matutino

08:30 Aquí... con Javier Solórzano

09:00 Diálogos en confianza

11:00 Corte informativo

11:04 Hacen el bien y miran a quien

11:30 La aventura de México desconocido

12:00 La ruta del sabor

12:30 Tu cocina

13:00 Viaje todo incluyente

13:30 D Todo

14:00 Noticiario 14:00 Hrs.

14:30 Daniel Tigre

14:45 Mofy

14:50 Las adivinanzas de Ribbit

14:55 Sarah y Pato

15:00 Ernest y Celestine

15:15 Klump

15:30 El programa con el ratón

15:45 Zack & Quack

16:00 Campamento Lakebottom

16:15 Mily preguntas

16:25 Petty Lee y sus amigos

16:30 Annedroids

17:00 El Once en Barranquilla

19:00 D Todo

19:30 Barranquilla 7

20:00 La cita

20:30 [email protected]

21:00 Noticiario nocturno

22:00 Dinero y poder

23:00 # Calle 11

AZTECA UNO

06:00 Hechos A.M.

09:00 Venga la alegría

12:00 Todo un show

14:00 Hechos meridiano

15:00 Escape perfecto

16:00 Ventaneando

18:00 Enamorándonos

20:30 Educando a Nina

21:30 Fuerza de mujer

22:30 Hechos noche

23:15 Hechos CDMX

23:30 Ventaneando

CANAL 5

06:00 Molang

06:15 Piny

06:30 Peppa

07:00 Paw Patrol, patrulla canina

07:30 PJ Masks: héroes en pijamas

08:00 Super Jett

08:20 Cleo y Cuquín: familia Telerín

08:30 Transformers: Rescue Bots

09:30 Transformers: Robots in Disguise

10:30 Haunted Hathaways, una familia embrujada

11:30 The Thundermans

12:30 ¡Ponte en onda, Scooby-Doo!

13:30 El Chavo animado

15:00 Bob Esponja

16:00 Astro Boy

17:30 Dragon Ball Super

18:00 Supergirl

19:00 Ridículos

20:00 Me caigo de risa

22:00 El exorcista: la serie

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

WARNER

22:00 hrs.

Soy leyenda

Robert Neville es un científico brillante, pero así y todo no pudo hacer nada por contener la diseminación del terrible, imparable e incurable virus, hecho por el hombre. Increíblemente este profesional es inmune.

SPACE

19:30 hrs.

Everest

Inspirada en los hechos que tuvieron lugar durante un intento por alcanzar el pico más alto del mundo, narra las peripecias de dos expediciones que se enfrentan a la peor tormenta de nieve conocida.

Jueves 26 de julio de 2018

DISCOVERY

19:00 hrs.

Planeta Tierra

Este episodio sigue el descenso de los ríos desde sus fuentes en la montaña y muestra la exuberante vida salvaje que ocultan sus aguas. La historia comienza en el sur de Venezuela donde las corrientes se ensanchan.

Sensual. La joven consiente a sus sus seguidores de redes sociales subiendo fotos en las que luce siempre sexy.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP