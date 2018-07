Proyectan modificar presupuesto a la alza

PRESENTAN AVANCE DE GESTIóN FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018

El tesorero municipal, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, presentó el avance de gestión financiera del segundo trimestre 2018. Dijo que se solicitará una modificación del presupuesto a la alza, posiblemente para el mes de septiembre. Dice que es por la "buena captación de ingresos propios".

La proyección es que de un presupuesto inicial de 2 mil 056 millones, la suma pase a 2 mil 350 millones de pesos.

Dice que entre los factores que inciden son: "nuestros ingresos que estamos captando a través de impuestos derechos van muy bien . En cuanto a los Ingresos Propios traemos un presupuesto de 414 y llevamos 322 lo cual quiere decir que faltan 91 millones para captar en 6 meses. Este mes captamos 20, faltan 71, quiere decir que la ciudadanía está cooperando con la administración".

Señala que: "vamos muy bien con relación a nuestros ingresos y espero que sobrepasemos los 2 mil 237 millones presupuestados y podamos llegar a alrededor de 2 mil 350. Tendremos que solicitar un aumento del presupuesto".

Dijo que se llevan aplicados de enero a junio en el rubro de Servicios Personales, 373 millones 043 mil 354 pesos, contra las cifras de la anterior administración municipal que en el mismo lapso llevaba 389 millones 504 mil 848 pesos.

Al preguntarle respecto a la diferencia de sumas, pues la actual administración ya dio de baja a mil 050 empleados, pero tiene una nómina más alta, Sirgo Ortiz expresó que: "Sí es con menos empleados, pero vale la pena aclarar que en el mes de diciembre se otorgó 3.9 por ciento a los empleados sindicalizados, aumentó también el sueldo a los elementos de Policía a los agentes de Vialidad y como lo anuncié, ya nos otorgaron la segunda ministración del Fortaseg en lo que hemos cumplido a cabalidad".

"Las nóminas son públicas", dijo.

Por lo que respecta al pasivo global, Sirgo Ortiz refiere que es de 175 millones 142 mil 230 al 30 de junio. De esta suma son del crédito de Banobras a Largo Plazo 44 millones 971 mil 708 y a Proveedores 129 millones 396 mil pesos a Corto Plazo.

En su presentación de la cuenta trimestral a los regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y ante cuestionamientos específicos sobre el desfase que presentan los presupuestos de algunos organismos descentralizados como el IMCE, que en documentos se muestran sus gastos fuera del POA, el tesorero afirmó que ninguna de las instituciones descentralizadas se han excedido presupuestalmente. Posteriormente expresó "no tengo comentarios".

Cuestionamientos

Para la síndica de Vigilancia, Dora Elia Salinas Durán, en el estado financiero del segundo trimestre sólo quedan plasmados: "Estados financieros inflados con ingresos que aún no son palpables en los meses que restan del año. Presumen que vamos a captar 303 millones 983 mil pesos de ingresos propios. Dice además que en el segundo trimestre se tuvo un pasivo de 175 millones 142 mil contra el 2017 de 174 millones 866 mil, es decir, un aumento de pasivo. Expresa además que "ellos hablan que tenemos 78 mdp de inversiones de Inversión Pública, pero ¿Dónde están esas obras?, No las clasifican y se las he pedido. A menos que sea el arreglo de plazas, pinturas, obra "hormiga".

Proceso. Presentan informe a los regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.

