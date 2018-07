'No hay cambio en eduación sin participación de maestros'

CIUDAD DE MÉXICO

La revalorización de la figura del maestro mediante su formación, capacitación y actualización permanente será el eje central del nuevo acuerdo por la educación con calidad y equidad que impulsará el próximo gobierno mexicano, dijo hoy a Efe Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública.

En la construcción de ese nuevo acuerdo, que se dará mediante foros de consulta y la posterior emisión de una ley, los maestros tendrán una participación activa junto con directores, alumnos, padres de familia, expertos, autoridades y organizaciones sociales.

"No puede haber ningún cambio en la educación si no participan directamente los maestros", explicó Moctezuma.

Durante su campaña electoral, el futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que cancelará la "mal llamada reforma educativa" -promulgada en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto-, porque "no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza".

Los docentes disidentes calificaron la reforma de laboral más que educativa, ya que su tema central es una evaluación que consideran punitiva por ser determinante para conservar su trabajo en las aulas.

"Queremos ofrecerles a los maestros un sistema completo, que no lo tienen, de formación, capacitación, actualización permanente y ligado a su carrera profesional", expuso Moctezuma.

Explicó que los foros se celebrarán de finales de agosto a principios de noviembre y en cuanto a la nueva legislación "deberá presentarse la primera semana de diciembre", cuando López Obrador tome posesión como presidente.

Para llevar a cabo estos cambios el nuevo Gobierno tiene de su lado la mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Moctezuma, de 63 años y quien se había retirado de la política en 2002, dijo que esos trabajos van a repercutir en una reestructuración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en una reorientación de planes y programas.

Acerca de una posible modificación al calendario escolar a causa de esta reestructuración, señaló que "es una decisión que tiene que estar soportada por la experiencia de maestros, padres de familia y alumnos".

Explicó que el calendario "se revisará año con año" para maximizar el trabajo escolar. "Queremos un programa definido, saber, en el programa que se va desarrollar, cuántos días se requieren, pero lo importante es que el calendario se llene con días de clases con sustancia y materia", dijo.

Para Moctezuma ese nuevo plan educativo, "en el que se edificará la educación del futuro en México", debe descansar en dos columnas, la calidad y la equidad.

Consideró la equidad necesaria "porque vivimos en una sociedad muy desigual y la educación también es desigual" porque "la educación más pobre, con menos inversión, con menos recursos y apoyos, es la que se otorga las personas de menores ingresos en México".

Mientras que "la educación que tiene mucho más apoyos es la educación que se da en zonas urbanas y por consiguiente a las personas que tienen mayores ingresos".

En tanto, la calidad en educación tiene que ver con la formación y la actualización de los docentes porque "mientras mejores maestros tengamos, mejor educación van a poder impartir".

Al hablar de calidad, Moctezuma dijo que el próximo gobierno pretende darle a los alumnos una educación integral "con énfasis" en matemáticas, lecto-escritura y ciencias.

Pero además buscará el desarrollo de habilidades socioemocionales, deportes, música y cultura, y reforzar los valores "porque tenemos que educar ciudadanos con ética y civismo porque no solo se quieren individuos capaces sino una sociedad armoniosa colectivamente".

Moctezuma, actual presidente de Fundación Azteca, organización que desarrolla la responsabilidad social de la empresa Grupo Salinas, comentó que otro de sus objetivos es ampliar la cobertura en preescolar y en el nivel medio superior. En este caso dijo que se debe atender el tema de la permanencia de los alumnos porque "existe un enorme abandono" escolar.

Sobre su relación con los sindicatos del magisterio como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su facción disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene mucho peso político en México, Moctezuma dijo que van utilizar la vía del diálogo.

"Esperamos que con el trato que daremos a los maestros, mejores condiciones de preparación, trabajo y calidad de vida, su participación sea importante en la definición de las próximas políticas porque son actores importantes", apuntó.

Sobre si habrá o no manifestaciones de docentes, Moctezuma consideró que la actual Administración, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto y que finalizará el 30 de noviembre, "no hubo suficiente dialogo y negociación".

Y cree que si existe "una negociación seria y los compromisos son de ambas partes, Gobierno y maestros, se generan derechos y se cumplen obligaciones".

"No puedo adelantar si habrá o no marchas o manifestaciones, pero vamos a tratar que no haya sustancia para que éstas no se den", concluyó.





