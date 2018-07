Pide Trump creerle e ignorar a la prensa

SE APARTÓ NUEVAMENTE DE TODO LO QUE HABÍA DICHO DE LA TRAMA RUSA

El presidente estadounidense Donald Trump pidió ayer a sus seguidores ignorar las noticias de los medios de comunicación sobre su gobierno y creerle a él, al presentar aquí los presuntos logros de su administración de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Al hablar en esta ciudad ante cientos de veteranos de guerra, Trump hizo un repaso de los 17 meses de su administración, en un discurso en el que defendió una vez más su política de "Estados Unidos primero", y atacó a los demócratas, en lo que pareció más un acto de campaña que un evento que atendió como invitado. Refutó reportes del impacto negativo de la guerra comercial que EU mantiene con algunos de sus socios.

"Sólo recuerden, lo que están viendo y lo que están leyendo no es lo que está pasando. Estén con nosotros. No crean en la basura de esta gente, las noticias falsas", dijo señalando en dirección a donde se encontraban apostadas las cámaras de televisión y los reporteros que cubrían el evento.Poco antes, Trump envió un mensaje en la red social Twitter acerca de la injerencia de Rusia en las elecciones, apartándose de todo lo que había dicho hasta ahora, "Estoy muy preocupado de que Rusia esté luchando muy duro para tener un impacto en las próximas elecciones. Basado en el hecho de que ningún presidente ha sido tan duro en Rusia como yo, ellos estarán empujando muy duro por los demócratas. Definitivamente no quieren a Trump", señaló en Twitter.

La semana pasada, el mandatario se vio obligado a declarar de manera pública su respaldo a la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Su declaración fue forzada después de que el pasado 16 de julio, en Helsinki, al lado de Putin, descartó que Moscú tuviera razones para inmiscuirse en las elecciones presidenciales a través de acciones de incursiones cibernéticas.

El republicano Paul Ryan restó importancia a la amenaza de Trump de retirar la autorización de seguridad a seis exagentes de seguridad e inteligencia que lo han criticado.

