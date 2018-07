Primera bebé de probeta festeja hoy sus 40 años

La primera persona que nació gracias al método de fertilización in vitro (FIV), Louise Brown, cumplirá hoy 40 años de edad con un reconocimiento a los tres pioneros de esta técnica. Los precursores del tratamiento fueron el ginecólogo Patrick Steptoe, el Premio Nobel de Medicina 2010, Robert (Bob) Edwards, y la enfermera Jean Purdy.

En 1969, Edwards había logrado junto con Steptoe la primera fertilización in vitro de un óvulo humano, pero tuvo que pasar casi una década para que fuera implantado con éxito en el vientre de una madre. En el Museo de Ciencias de Londres, donde se realiza una muestra de la primera concepción in vitro, Brown recordó a los tres pioneros que hicieron posible su existencia.

"Jean murió cuando yo era una niña, así que no la pude conocer como me hubiera gustado. Patrick falleció cuando tenía 10 años. Tengo algunos recuerdos de él, pero del que más me acuerdo es de Bob. Los tres fueron fantásticos y sin ellos yo no estaría aquí ni tampoco millones más", señaló.

Louise Brown se convirtió en un milagro para sus padres y un éxito científico.

Notimex

