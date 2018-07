Sheinbaum no tiene responsabilidad en caso Rébsamen: PGJ

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México eximió de toda responsabilidad del caso del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó por el sismo del 19 de septiembre pasado y donde murieron 26 personas, 19 de ellas menores, a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, quien en esas fechas era delegada en Tlalpan.

En conferencia de prensa, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido, anunció la prisión preventiva oficiosa en contra del Director Responsable de Obra (DRO), quien avaló la construcción de un cuarto piso.

El funcionario de la Procuraduría detalló que las investigaciones y peritajes realizados dejaron libre de culpa a la ex delegada.

"Determinamos que no tiene ninguna responsabilidad la persona que refiere, la Jefa de Gobierno electa (Claudia Sheinbaum), no estaba dentro de sus atribuciones y por eso podemos afirmar que tal situación que, si bien es cierto hay diversas líneas de investigación que se aperturaron en su momento, podemos asegurar que no tiene ninguna vinculación", respondió Terán Pulido, cuestionado sobre las imputaciones que se hicieron sobre la futura Jefa de Gobierno.

Aunque las investigaciones y peritajes continúan, hasta ahora la Procuraduría capitalina tampoco ha imputado responsabilidad alguna en contra de la directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, quien está esta en calidad de "ilocalizable", al contar con un amparo.

García Villegas ha evadido presentarse a testificar sobre la tragedia ocurrida, después que ella ordenara la construcción ilegal de un departamento de lujo en el cuarto piso del colegio, agregó.





