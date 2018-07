'El Mijis' denuncia un presunto atentado

Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", diputado electo por el octavo distrito de San Luis Potosí, denunció a través de su cuenta de Facebook un presunto atentado en su contra. En su publicación, el legislador local explicó que los hechos ocurrieron en mientras circulaba por Río Santiago, en la capital potosina. Relató que un automóvil se le emparejó y los ocupantes comenzaron a gritarle palabras altisonantes, "al ver está situación entré en alerta y aceleré para perderlos".

"Ellos me avientan el carro para hacerme chocar lo cual no pudieron, pues me subí por el puente del Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron", escribió César Carrizales.

Aseguró que el incidente sólo quedó en un susto y agradeció a quienes se preocuparon por su situación.

