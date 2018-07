Resurgen autodefensas en la Sierra-Costa

Apenas pasaban las 06:30 de la mañana del viernes cuando inició la concentración civiles armados en la cabecera municipal de Aquila. Se dieron cita los mismos que en 2013 iniciaron los grupos de autodefensas en la región Sierra-Costa para combatir al crimen organizado.

Poco a poco se conformó una caravana con cerca de 40 camionetas tripuladas por aproximadamente 200 pobladores de los municipios de Aquila, Coalcomán y Chinicuila, que han vuelto a levantarse en armas para tomar el control de su región.

Con sus armas largas y cortas, en su conjunto, anunciaron que nuevamente harán las labores de seguridad y combate a las células criminales de Los Caballeros Templarios y vendedores de droga (cristal) que han regresado a sus tierras.

Cemeí Verdía Zepeda, líder de la lucha civil armada en Aquila, advirtió que con este resurgimiento -y a partir del viernes- iniciaron la limpia de criminales que amenazan a sus familias, las envenenan con droga, las secuestran y hasta las asesinan.

Durante la caravana del primer operativo, Verdía, acompañado de líderes comunitarios de Coalcomán y Chinicuila, señaló enfático que existe una incapacidad del gobierno del estado para detener la violencia que amenaza a sus pueblos.

"Hoy los autodefensas vuelven a tomar el control de los municipios. Vamos a decirle a nuestros gobiernos que nosotros somos autodefensas limpios y vamos a cuidar la seguridad", expuso.

Verdía Zepeda pidió en ese sentido a la administración de Silvano Aureoles Conejo que si no los van a ayudar a detener el acoso criminal, "no les estorben", pues lo que está en juego es la vida de sus habitantes, no un cargo o imagen pública.

"Esperemos que si el gobierno quiere ayudarnos, ojalá lo haga de verdad. Estamos dispuestos a trabajar coordinados, pero si no, nomás que no nos estorben y nosotros podemos limpiar", reiteró.

Previo a recuperar el control de la seguridad en la comunidad de Ostula, Cemeí Verdía recordó que el gobierno estatal no ha cumplido con las autodefensas de Michoacán, lo que generó un brote criminal de venta de droga en sus localidades.

