Protección Civil de CDMX no permitirá nueva terraza en Plaza Artz

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, aseguró que en la reconstrucción de plaza Artz ya no se permitirá otro volado como el que se derrumbó la semana pasada.

"Todavía no nos presentan el diseño final de esta parte que colapsó. Lo que no se va a permitir es otro volado similar que presentó la falla", dijo luego de que hizo una inspección de los trabajos de mitigación en el centro comercial.

Hasta el momento, con los trabajos de revisión que se llevan a cabo, se ha corroborado que la parte estructural que no pertenecía a la terraza está en buenas condiciones, "se ve sana, pero continuaremos revisando. Nos hacen falta algunas áreas y hasta no concluir no podemos dar un dictamen final", puntualizó.

En compañía del secretario de Gobierno, Guillermo Orozco, y el procurador Edmundo Garrido, el funcionario aclaró que continúa la revisión en toda la plaza para detectar las áreas donde podría haber alguna problemática.

Sobre las investigaciones, Garrido dijo que los dictámenes correspondientes para determinar qué fue lo que provocó el derrumbe de la terraza volada de Artz, aún no están terminados.

La PGJ calcula que será para la siguiente semana que el Instituto de la Construcción emita un estudio para corroborar si la caída fue por el sobrepeso de un jardín.

Luego del colapso de Artz Pedregal y el incendio de Galerías Coapa, el secretario de Protección Civil especificó que el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, los instruyó para estar atentos.





El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, aseguró que en la reconstrucción de plaza Artz ya no se permitirá otro volado como el que se derrumbó la semana pasada. (ARCHIVO)

Etiquetas: Plaza Artz

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD