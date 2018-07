Sancionan al PRI con 36.5 mdp por caso de Duarte en Chihuahua

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al PRI con 36 millones 544 mil pesos por haber recibido 14.6 millones de pesos durante 2015 del gobierno de Chihuahua, que desvió recursos del salario de sus trabajadores para fondear a ese partido.

Hubo una simulación de aportaciones voluntarias, cuando en realidad se trató de la retención involuntaria de compensaciones de los trabajadores, recursos que fueron "apartados" por la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para entregarlos mensualmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con la resolución.

Esta investigación es un mensaje a todos, la fiscalización detectará mecanismos complejos para hacerse de recursos de manera ilícita: "Conquistar el gobierno no implica imponer retenciones a los subordinados ni forzar adhesiones partidistas, los trabajadores de los gobiernos son servidores públicos, no base política ni militancia", advirtió el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Con la resolución se concluyó el caso detectado en 2016, al fiscalizar cuentas de 2015, según el cual, el gobierno de Chihuahua durante la gestión de César Duarte Jáquez retuvo una parte de las compensaciones a sus trabajadores, definidos al azar, en una especie de "rifa".

La trama financiera incluyó la expedición de cheques endosados para ser cobrados en efectivo, y la participación de la Tesorería Estatal de Chihuahua, recursos que habría recibido Pedro Romero Chávez, ex secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado, en cheques "con la leyenda aportaciones del Ejecutivo", destacó la consejera Pamela San Martín.

El representante del PRI ante el INE, Morelos Canseco, reconoció que hubo irregularidades, pero anticipó la defensa de su partido al asegurar que no hay evidencia de que éste recibió los recursos, pues pudieron quedarse en el camino.

"Compartimos la indignación y el agravio de que se haya faltado el respeto a los trabajadores y a su dignidad al hacer descuentos no autorizados... de que hubo descuentos, maquinación para colocarlo en efectivo, no puedo negarlo, pero que haya ingresado [al partido] tampoco... si hicieron esa maquinación, la parte final, yo me la imagino".

El priísta aseguró: "Si descontaron sin autorización a los trabajadores, también pudieron haber simulado la entrega al Comité Directivo Estatal, no podemos probarlo, no está probado que esos recursos hayan ingresado" y el PRI tiene la misma frustración que el INE "al no poder desentrañar cuáles fueron las conductas de los denunciados... nosotros de ninguna forma nos hacemos copartícipes de ocultamiento ni mucho menos complicidades".

Con la resolución, se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) e igualmente a la Auditoría Superior de Chihuahua.

Archivo

Señalado. El INE señala que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, en tiempos de Duarte, entregaba recursos al PRI.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP