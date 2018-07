Lorenzo Córdova garantiza austeridad en presupuesto 2019 del INE

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) creó su Comisión Temporal de Presupuesto 2019 responsable de presentar la propuesta que será llevada por el organismo a la Cámara de Diputados para su aprobación y que tendrá como eje la austeridad, garantizó el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

La propuesta inicial era integrar la comisión con 4 consejeros, pero el Reglamento de Comisiones establece que esa instancia debe integrarse por número impar, 3 o 5 consejeros.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña se propuso para integrar la Comisión pero, a contrapropuesta del consejero Marco Antonio Baños, se avaló, con 6 votos, que sea el consejero Jaime Rivera, el nuevo integrante.

Así, la comisión, que será presidida por la consejera Claudia Zavala Pérez estará formada por los consejeros Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif y Rivera.

Ruiz Saldaña, quien como la consejera Pamela San Martín son los únicos consejeros que no presiden ninguna comisión del INE, fue excluido por una mayoría de 6 consejeros integrada por Baños, Murayama, Nacif, el mismo Jaime Rivera, Enrique Andrade y Adriana Favela.

"No me espanto de nada, lo que si es que esperaría escuchar ¿por qué no? Es decir, este es un órgano de deliberación, colegiado, se alimenta por una parte un discurso de que uno no participa, y a la primera, se sale con estas cosas tan ingenuas de proponer a otra persona", expuso Ruiz Saldaña, quien recordó que en mesa privada de consejeros se comentó el tema de la integración y no expresaron postura salvo Murayama, quien dejó la presidencia del grupo.

"Ante la opinión pública quedan claras muchas cosas", señaló. Ruiz recibió 5 votos en pro, del consejero presidente Lorenzo Córdova, las consejeras Pamela San Martín, Dania Ravel, Claudia Zavala y él mismo.

Antes de la votación, al discutirse una sanción para Morena por la operación del Fideicomiso "Por los Demás", Baños y Ruiz se hicieron de palabras, al acusarse de servir a un partido político, el primero acusado de atender al PRI, el segundo a Morena.





