Ahora aclara la Casa Blanca; 'todavía' hay riesgo de injerencia rusa

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

La Casa Blanca aseguró que "todavía" hay un riesgo de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, y que el presidente de EU, Donald Trump, no se refería a ese tema cuando respondió hoy a la pregunta de una periodista.

"Creemos que todavía existe la amenaza, y por eso estamos tomando medidas" ante ello, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa.

Aunque Trump respondió hoy que "no" a la pregunta de una periodista sobre si cree que Rusia sigue intentando injerir en el sistema político estadounidense, Sanders aseguró que el presidente no estaba contestando a esa cuestión, sino indicando que no estaba dispuesto a responder a más preguntas.





"Creemos que todavía existe la amenaza, y por eso estamos tomando medidas" ante ello, dijo la portavoz de la Casa Blanca. (ARCHIVO)

Etiquetas: RusiagateTrama rusaDonald Trump

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD