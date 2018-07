La lección que el rescate en Tailandia le dejó a Elon Musk

TORREÓN, COAH.-

Durante las operaciones de rescaste de los doce niños y su entrenador atrapados en una cueva en Tailandia, Elon Musk, multimillonario de la tecnología, acudió al lugar de los hechos con la intención de que sus ingenieros construyeran un minusubmarino que los rescataría, pero su idea fue rechazada puesto que ya se contaba con la ayuda de los buzos mejor calificados del mundo.

Pese a que la propuesta de Musk fue animada por su seguidores de Twitter, tras haberse rechazado su idea, el magnate criticó al líder de operación Narongsak Osattanakorn de no ser un “experto en el tema”, y manifestó lo frustrante que había sido ser criticado, según lo publicado por el portal The New York Times.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 de julio de 2018

El exitoso rescate de los niños fue un enfoque más metódico y con protocolos de seguridad que se han desarrollado durante años, en comparación a otras regiones como Silicon Valley que prefieren gastar dinero en proyectos innovadores y sorprendentes que en ocasiones empeoran la situación.

En cuanto a Musk y su submarino, declaró en su defensa que seguiría las recomendaciones de los buzos.

Cabe destacar que el día de hoy, los doce niños y su entrenador comparecieron por primera vez ante la prensa, quienes declararon que lo sucedido "Fue un milagro".





Elon Musk, multimillonario de la tecnología, había acudido al rescate de los niños Tailandeses con la intención de que sus ingenieros construyeron un minusubmarino. (ARCHIVO)

