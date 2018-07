Consejeros dispuestos a 'bajarse' el salario: Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los consejeros electorales están dispuestos a "bajarse" el sueldo siempre y cuando quede establecido en la ley como lo propuso el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia luego de inaugurar el proceso de recepción de las constancias de mayoría de los 300 distritos de los próximos diputados federales, Córdova recordó que el año pasado los consejeros decidieron disminuirse 10% su salario, que asciende a 174 mil pesos al mes, pero esta medida fue invalidada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"El INE siempre ha ajustado sus decisiones presupuestales a lo establecido en la ley, siempre lo ha hecho, está ocurriendo hoy y va a pasar el día de mañana, lo que se establezca en términos de la norma siempre ha sido acatado por el instituto electoral. El año pasado planteamos una reducción de nuestros salarios que finalmente fue invalidada por el TEPJF, eso habla de la vocación y el compromiso democrático de quienes encabezamos el organismo", dijo Córdova.

Este domingo López Obrador adelantó que su salario mensual será de 108 mil 248 pesos; es decir, un millón 298 mil al año, 60% menos de lo que percibe actualmente el presidente Enrique Peña Nieto, 270 mil 620 pesos al mes, equivalentes a 3 millones 247 mil pesos al año.

En este sentido, el morenista llamó a todos los funcionarios, incluidos los miembros del Congreso y del Poder Judicial, a acatar el mandato legal que prohíbe a todo servidor público ganar más que el Presidente.

El consejero electoral, Marco Baños, pidió a los ciudadanos no hacerse bolas, pues los integrantes del consejo general no ganan lo mismo que los ministros de la Suprema Corte o los magistrados del tribunal electoral, incluso aseguró que no tienen bonos, ni se les pagan los celulares.

"No tenemos bonos, ahora sí como dice el clásico 'no se hagan bolas', recuerden ustedes que el bono extraordinario está regulado para el personal del INE y eso lo hemos aprobado por parte la Cámara de Diputados en los presupuestos que para cada presupuesto tiene el organismo.

"Ni ganamos como los ministros de la [Suprema] Corte ni ganamos como los magistrados del tribunal electoral, nos hemos mantenido, es lo que dice la ley, nunca por encima del salario del Presidente y hemos ajustado siempre a la baja para mantenernos en esa parte y eso es absolutamente demostrable están todos los documentos", precisó Baños.

En este contexto, Córdova Vianello dijo que su institución planteará un presupuesto racional de acuerdo con las decisiones y facultades legales que tengan para 2018, pero pidió no perder de vista que ellos son los responsables de elaborar las millones de credenciales de elector para los mexicanos.





