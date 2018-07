Piden panistas destituir a consejero anticorrupción

LUCÍA PÉREZ PAZ

EL SIGLO DE TORREÓN

La fracción panista del Congreso Local pidió que se destituya a Juan Adolfo Von Bertrab por haber pertenecido al Partido Revolucionario Institucional.

En un punto de acuerdo presentado durante la sesión del martes, la fracción panista argumentó que uno de los impedimentos para formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción es ser miembro de un partido.

Para comprobar que Juan Adolfo Von Bertrab es priista adjuntaron una nota periodística y quince fotografías de su toma de protesta como delegado de la Fundación Colosio del PRI, el pasado 30 de marzo del 2016. Sin embargo, no se ha indicado si Von Bertrab ha renunciado.

"Se ha mostrado fotografía y evidentemente que el Consejero de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción C. Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, al momento de su postulación ocultó dicha información para ser considerado para ocupar el cargo que actualmente ostenta, puesto que en su carta intención que presentó al Comité de Selección de fecha 18 de septiembre de 2017, tal persona expresamente afirmó que "no he sido miembro, adherente o afiliado de algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la emisión de la convocatoria".

"No obstante que tenía pleno conocimiento de su activismo político en la agrupación referida, de ahí, que conforme a la propia Ley que rige el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, se deba de decidir lo más pronto posible la situación jurídica de la permanencia de dicho consejero dentro del Sistema Estatal Anticorrupción", indica el PAN en su punto de acuerdo y piden su destitución.

EL SIGLO DE TORREÓN

Labor. La fracción del PAN presentó un punto de acuerdo durante la sesión de ayer martes.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP