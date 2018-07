Coahuila dejó sin castigo importante numerosos delitos

EL SIGLO DE TORREÓN

Un gran porcentaje de los delitos denunciados entre el año 2016 y 2017 en Coahuila, fueron concluidos bajo el no ejercicio de la acción penal, mientras que en otro importante porcentaje de casos ni siquiera inició la investigación.

Tras publicarse el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018 de Impunidad Cero, se dio a conocer que en la efectividad de la investigación, tanto en el sistema tradicional, como en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, Coahuila presentó un bajo número de casos consignados ante los jueces. La efectividad en la investigación en ambos sistemas en Coahuila fue del 26%, mientras el más alto fue para Guanajuato con más del 51 %.

En relación a la forma de cómo concluir los casos, reveló que la facultad de no investigar se utilizó en apenas 0.8% de los casos nacionales, pero fue usado con mucha más intensidad en Zacatecas con un 11.6%, donde se utilizó esta vía en lugar de declarar el no ejercicio de la acción penal, el cual apenas aplicó a 1.1% de los casos. También lo utilizó con intensidad Coahuila con 4.6%, además de 15.8% de no ejercicio de la acción penal, mientras que en sólo el 2 % formuló la acusación de los imputados. Además en menos del uno por ciento se resolvió por incompetencia y la mayor cantidad de resoluciones fue a través del acuerdo reparatorio. En ese sentido, Coahuila y Zacatecas fueron las entidades que concentraron el 41% de los casos de ejercicio de la facultad de no investigar en el país.

Coahuila se colocó entre los ocho estados en los cuales el tiempo para denunciar un delito sobrepasó la media nacional, al superar las más de dos horas para llevar a cabo los trámites correspondientes.

El estado registró un lapso de tiempo de 164 minutos, mientras que Guerrero presentó el más alto con 212 minutos de espera.

La media nacional fue 134 minutos para denunciar un delito en las agencias del Ministerio Público.

Por otro lado, el estado se encontró entre los nueve estados que menos aportó a la procuración de justicia.

Coahuila aportó 223.51 pesos per cápita en procuración de justicia en el 2017.

Coahuila se colocó por arriba de la media, entre los estados con más carga de trabajo a los ministerios públicos por falta de recursos humanos.

