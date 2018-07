Nombran a J. Lechuga tesorero en Congreso

EL SIGLO DE TORREÓN

Por unanimidad de votos, el Congreso de Coahuila aprobó a Javier Lechuga como el nuevo tesorero del Poder Legislativo.

Fue durante la mañana de ayer martes que se votó el dictamen para nombrar a un nuevo tesorero. Lechuga obtuvo 22 votos a favor y ninguno en contra. Los tres votos restantes se deben a legisladores que no acudieron a la sesión.

Cabe mencionar que durante la designación de Lechuga no hubo intervenciones en contra por parte de legisladores. La aprobación se dio sin contratiempos. No hubo toma de protesta, no lo contempla el protocolo.

Lechuga releva a Julián Montoya de la Rosa, quien falleciera el pasado 7 de julio a causa de un infarto. Por lo que inició funciones a partir de ayer, luego de la aprobación del dictamen.

"Javier tiene varias funciones que ha cumplido. Parece joven, pero ya tiene a ños dentro de la administración pública. Fue regidor en Torreón, estuvo en el Registro Público de la Propiedad, contribuyó en la Secretaría de Finanzas, fue contralor del Ayuntamiento de Torreón, estuvo en el área de Egresos", dijo el líder del Congreso Local, Samuel Rodríguez.

"Además de la función pública su actividad privada la ha dedicado a la administración financiera. Es una persona con la que vamos a trabajar de la mano en el Congreso y será de gran ayuda".

Lechuga permanecerá en el cargo mientras Samuel Rodríguez sea el líder de la Junta de Gobierno, que será hasta el 31 de diciembre. El próximo líder del Congreso será emanado del Acción Nacional. Y el tercer año de la legislatura, el líder será emanado de Unidad Democrática de Coahuila.

DATO Javier Lechuga ha realizado auditorías al Sistema de Aguas y Saneamiento de Torreón y el Gobierno del Estado.

El siglo de toreón

Trayectoria Su carrera: Su carrera: ⇒ Fue regidor en Torreón. ⇒ Estuvo en el Registro Público de la Propiedad. ⇒ Contribuyó en la Secretaría de Finanzas. ⇒ Fue contralor del Ayuntamiento de Torreón. ⇒ Estuvo en el área de Egresos.

Cargo. Lechuga permanecerá en el cargo mientras Samuel Rodríguez sea el líder de la Junta de Gobierno, que será hasta el 31 de diciembre.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP