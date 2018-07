Diálogo de AMLO con EZLN se truncó: Solalinde

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.-

El padre Alejandro Solalinde confirmó que el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se truncó, luego de que este martes el grupo rebelde desmintió que exista contacto con el equipo del virtual presidente Andrés Manuel López Obrador.

El religioso aclaró que una parte del EZLN tiene interés en el diálogo y que cuando esa parte le pidió, informó a López Obrador, quien mostró toda su voluntad para tal fin, pero que, por la mañana del martes, los zapatistas le pidieron una carta, que finalmente se trataba de obtener para que fuera entregada.

"Nuestros hermanos de los pueblos originarios son muy materiales, muy físicos, porque muchas veces se les ha fallado en las palabras. Yo informé esta mañana a los dos secretarios de Estado que ellos pedían eso, entonces estaban viendo la manera, cuando regresara el presidente electo de descansar, de cumplir con esa petición que hacían, pero ante el comunicado no se dio oportunidad, hay que respetarlos y esperar tiempos mejores", aclaró.

Solalinde señaló que el enlace no falló. "Entiendo que no todos piensan lo mismo, que el movimiento es muy complejo; entonces quizá una parte le interesó y buscó la manera, pero otros no están listos. El acercamiento para dialogar es real pero con una parte del movimiento que sí cree en un cambio".

Aseguró que el contacto lo realizó con auténticos zapatistas, quienes lo buscaron para realizar el diálogo, "el EZ no es un monolito, hay diferentes partes".

Por ahora, planteó que lo más conveniente es suspender la búsqueda del diálogo y que se tendrá que esperar el tiempo en que López Obrador sea presidente constitucional. "Más adelante se verá", consideró.

Confió en que llegará el momento en que los pueblos originarios se "deban juntar" para elaborar sus propuestas de políticas públicas para que logren incidir en las transformaciones del país.

Reconoció que a 24 años del surgimiento zapatista en su momento fue una fuerza importante que retó al gobierno y despertó la idea de sociedad civil que continúa siendo válida. El grupo mantiene además una educación anti sistémica en apoyo a los pueblos originarios.

"Lo único que anhelaría para complementar la riqueza que han aportado a México, es que pudieran integrarse, transmitir su experiencia de manera orgánica en este momento de transformación de México", puntualizó.

Por su parte, el EZLN desmintió que exista contacto con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. En un comunicado, suscrito por el subcomandante Moisés, los rebeldes afirmaron que "un asunto así sería comunicado públicamente con antelación" y pidieron al nuevo gobierno que los dejen en paz y continúen celebrando su triunfo.

También se hizo referencia a la experiencia de búsqueda de diálogo que tuvieron con el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo. El ex mandatario, afirmaron, "aprovechó esos contactos iniciales para planear el aniquilamiento de la dirigencia zapatista de entonces, y quien operó esa traición, Esteban Moctezuma Barragán, es ahora uno de los propuestos para formar parte del gobierno que supuestamente habrá de tomar posesión el 1 de diciembre".

"Ignoramos si ahora el señor Solalinde pretende relevar a Moctezuma Barragán en las funciones que tuvo con Zedillo. No es de nuestra incumbencia, pero mal hacen, quienes se autodeterminan el cambio verdadero, al arrancar con mentiras, calumnias y amenazas", recriminaron.





